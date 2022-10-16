Октябрь, 16 в 9:51

Масштабный обстрел Украины 10 октября, когда РФ, предположительно, выпустила более 80 крылатых ракет, свидетельствует о том, что в России все больше уменьшаются запасы ракет дальнего радиуса действия.

Такое предположение 16 октября сделали в разведке Минобороны Великобритании.

В британском ведомстве предположили, что российская оборонная промышленность не способна производить передовые боеприпасы с той же скоростью, с которой они тратятся.

Сейчас смотрят

Таким образом такая атака, которая была 10 октября, ограничит способность РФ поражать желаемое количество целей в будущем.

Напомним, что 10 октября украинские населенные пункты подверглись масштабным ракетным обстрелам со стороны РФ.

Как отметили в Министерстве обороны Украины, более половины снарядов были сбиты.

Однако десятки других убили мирных жителей и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по Украине были нанесены в ответ на взрыв на Крымском мосту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.