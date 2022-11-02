Ноябрь, 02 в 9:48

В разведке Минобороны Великобритании заметили, что в последние два месяца Евгений Пригожин перестал скрывать свою причастность к частной военной компании Вагнера.

В оборонном ведомстве отметили, что руководитель ЧВК стал более откровенным в своих публичных заявлениях.

Так, 23 октября Евгений Пригожин назвал “нормальным явлением современной войны” то, что силы Вагнера, наступая на фронте, продвигаются ежедневно на 100-200 метров.

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Хотя, согласно их военной доктрине, российские силы должны преодолевать ежедневно не менее 30 км.

К слову, в феврале российские войска планировали за месяц захватить 1 тыс. км территории Украины.

Тем временем Вооруженные силы Украины в сентябре ежесуточно продвигались более чем на 20 км.

Такое изменение поведения Пригожина британские разведчики могут объяснить разве что его стремлением повысить свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности.

Тот факт, что основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин становится все более популярным в России, отметили накануне в своей сводке и аналитики Института изучения войны.

Эксперты считают, что благодаря критике элит и некоторых представителей власти Пригожину удается утверждаться как новой политической силе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.

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