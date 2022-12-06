Декабрь, 06 в 11:17

Причина ряда взрывов на аэродромах РФ 5-6 декабря пока не установлена.

Однако, если Россия признает эти инциденты умышленными атаками, это будет один из наиболее стратегически значимых провалов защиты сил со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании 6 декабря.

Сейчас смотрят

В оборонном ведомстве подчеркивают: взрывы 5 декабря раздавались гораздо глубже на просторах России, чем раньше.

К слову, от территории, которую контролирует Украина, до Энгельса Саратовской области – более 600 км.

– Энгельс – основная оперативная база российской авиации дальнего действия на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков, – отмечают британские разведчики.

Эти самолеты, добавляют в Минобороны Великобритании, часто привлекали для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

После серии взрывов в британской разведке не исключают, что авиация дальнего действия ответит временным перемещением бомбардировщиков на аэродромы разведения.

Кроме того, в разведке Минобороны Великобритании предполагают, что российское командование, вероятно, будет пытаться выявить и наложить строгие санкции на российских офицеров, которые считаются ответственными за допущение инцидента.

Напомним, 5 декабря появилась информация о взрывах на авиабазах в Энгельсе Саратовской области РФ и Дягилево близ Рязани, что юго-восточнее Москвы.

В Энгельсе были повреждены два тяжелых бомбардировщика Ту-95.

В Дягилево при взрыве бензовоза погибли три человека, а двое из шести пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

6 декабря в районе аэродрома в Курске вспыхнул нефтенакопитель.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.