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Факты / Світ / Росія

Смена ролей: британская разведка рассказала о новой роли армии Беларуси в войне РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Путін та Лукашенко
Фото: Getty Images

Армия Беларуси недавно взяла на себя роль обучать мобилизованных солдат армии РФ. Это может свидетельствовать о перенапряжении российской военной системы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве напомнили, что 19 декабря российский диктатор Владимир Путин посетил Минск, где провел переговоры с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время разговора речь шла о “едином оборонном пространстве”.

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В разведке подчеркивают, что, хотя Москва и Минск широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, белорусские вооруженные силы, вероятно, недавно взяли на себя существенную, но более незаметную роль. Они тренируют тысячи недавно мобилизованных в РФ резервистов.

В разведке предполагают, что привлечение белорусских инструкторов является попыткой России частично компенсировать недостаток собственных военных инструкторов. Многие сейчас находятся на фронте в Украине или уже погибли во время войны.

– Хотя у РФ и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских кадров является сменой ролей. Россия традиционно считала, что белорусские войска уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы, — подчеркнули в разведке.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев предполагал, что Путин и Лукашенко 19 декабря планируют обсуждать наземную операцию против Украины.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Путин, вероятно, не смог уговорить Лукашенко к более широкому участию в войне против Украины.

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