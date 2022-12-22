Декабрь, 22 в 10:00

Армия Беларуси недавно взяла на себя роль обучать мобилизованных солдат армии РФ. Это может свидетельствовать о перенапряжении российской военной системы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве напомнили, что 19 декабря российский диктатор Владимир Путин посетил Минск, где провел переговоры с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время разговора речь шла о “едином оборонном пространстве”.

Сейчас смотрят

В разведке подчеркивают, что, хотя Москва и Минск широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, белорусские вооруженные силы, вероятно, недавно взяли на себя существенную, но более незаметную роль. Они тренируют тысячи недавно мобилизованных в РФ резервистов.

В разведке предполагают, что привлечение белорусских инструкторов является попыткой России частично компенсировать недостаток собственных военных инструкторов. Многие сейчас находятся на фронте в Украине или уже погибли во время войны.

– Хотя у РФ и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских кадров является сменой ролей. Россия традиционно считала, что белорусские войска уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы, — подчеркнули в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/iZQx8cjrBg ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/PiaGNAZZKt — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 22, 2022

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев предполагал, что Путин и Лукашенко 19 декабря планируют обсуждать наземную операцию против Украины.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Путин, вероятно, не смог уговорить Лукашенко к более широкому участию в войне против Украины.