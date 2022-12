Армия Беларуси недавно взяла на себя роль обучать мобилизованных солдат армии РФ. Это может свидетельствовать о перенапряжении российской военной системы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве напомнили, что 19 декабря российский диктатор Владимир Путин посетил Минск, где провел переговоры с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время разговора речь шла о “едином оборонном пространстве”.

В разведке подчеркивают, что, хотя Москва и Минск широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, белорусские вооруженные силы, вероятно, недавно взяли на себя существенную, но более незаметную роль. Они тренируют тысячи недавно мобилизованных в РФ резервистов.

В разведке предполагают, что привлечение белорусских инструкторов является попыткой России частично компенсировать недостаток собственных военных инструкторов. Многие сейчас находятся на фронте в Украине или уже погибли во время войны.

