Декабрь, 26 в 9:13

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский объяснил свое видение того, будут ли российские войска способны на новое наступление в январе-марте.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Грабского, в Украине пока не знают, насколько россияне считают себя готовыми к проведению нового наступления. К примеру, обучение российских мобилизованных завершается. В таких условиях в феврале или в марте армия РФ может что-то предпринять.

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— Если они не будут проходить более тщательную тренировку – чего, собственно, требует ситуация, а они, как правило, этого не делают – то могут в феврале или в марте что-то сделать. Это если говорить о том количестве войск, которое у них есть реально, — подчеркнул Грабский.

Что касается логистики, то, по словам эксперта, до 24 февраля 2022 года свое 200-тысячное войско россияне собирали 10 месяцев. И тогда у них не было никаких препятствий делать это.

Теперь остаются открытыми вопросы, смогут ли россияне сейчас, в условиях, когда ситуация для них стала намного сложнее, провести такой логистический маневр и накопить нужное количество боеприпасов, топлива, вооружения.

— Если говорить об их возможности провести какие-то тактические действия, то они вполне могут позволить себе проводить наступательные действия, прорывы. К примеру, в районе Сватового, куда они сейчас сгребают технику, — заметил Сергей Грабский.

По его словам, россияне могут проявлять некую активность на южном направлении, в район Мелитополя – Токмака они также сгоняют технику и людей.

– О таких наступлениях мы можем говорить, что они реальны. Но во что-то более существенное сложно поверить, – заявил эксперт Сергей Грабский.

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Фото: ГУР Минобороны Украины