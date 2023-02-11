Февраль, 11 в 10:45

Оккупационные войска РФ испытывают серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов. В то же время российская пропаганда распространяет ложь, что боеприпасов якобы не хватает Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщили в разведывательном управлении Вооруженных сил Канады.

Там опровергли фейк РФ, что якобы дефицит боеприпасов приведет к коллапсу в ВСУ до конца марта.

Сейчас смотрят

– Российская дезинформация часто проектирует операционные трудности РФ на украинскую сторону, и их войска в Украине, с высокой вероятностью, сейчас сталкиваются с собственными проблемами поставок, — подчеркивается в сообщении.

В канадской разведке уточнили, что именно Россия столкнулась “с серьезной нехваткой боеприпасов” во время полномасштабной войны против Украины. В связи с этим агрессору пришлось обратиться к своим немногочисленным зарубежным союзникам для поставки нескольких типов боеприпасов.

В то же время украинские военные продолжают наносить огромные потери врагу.

– Украинские силы продолжают наносить большие потери атакующим российским подразделениям, в частности в районе городов Бахмут и Угледар, — отмечается в анализе разведки.

We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine. Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/6 pic.twitter.com/VQYVGBqXOY — Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 10, 2023

Еще в декабре прошлого года британская разведка сообщала об острой нехватке артиллерийских боеприпасов в российских войсках.

Появлялись сообщения, что оккупанты снизили активность артиллерийских обстрелов на фронте, кое-где на 75%.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что агрессору не хватает снарядов к артиллерии и танкам. Их РФ ищет по всему миру.