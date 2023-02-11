В российских войсках возник серьезный дефицит боеприпасов – разведка Канады
Оккупационные войска РФ испытывают серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов. В то же время российская пропаганда распространяет ложь, что боеприпасов якобы не хватает Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщили в разведывательном управлении Вооруженных сил Канады.
Там опровергли фейк РФ, что якобы дефицит боеприпасов приведет к коллапсу в ВСУ до конца марта.
– Российская дезинформация часто проектирует операционные трудности РФ на украинскую сторону, и их войска в Украине, с высокой вероятностью, сейчас сталкиваются с собственными проблемами поставок, — подчеркивается в сообщении.
В канадской разведке уточнили, что именно Россия столкнулась “с серьезной нехваткой боеприпасов” во время полномасштабной войны против Украины. В связи с этим агрессору пришлось обратиться к своим немногочисленным зарубежным союзникам для поставки нескольких типов боеприпасов.
В то же время украинские военные продолжают наносить огромные потери врагу.
– Украинские силы продолжают наносить большие потери атакующим российским подразделениям, в частности в районе городов Бахмут и Угледар, — отмечается в анализе разведки.
We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.
Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/6 pic.twitter.com/VQYVGBqXOY
— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 10, 2023
Еще в декабре прошлого года британская разведка сообщала об острой нехватке артиллерийских боеприпасов в российских войсках.
Появлялись сообщения, что оккупанты снизили активность артиллерийских обстрелов на фронте, кое-где на 75%.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что агрессору не хватает снарядов к артиллерии и танкам. Их РФ ищет по всему миру.