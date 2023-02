Оккупационные войска РФ испытывают серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов. В то же время российская пропаганда распространяет ложь, что боеприпасов якобы не хватает Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщили в разведывательном управлении Вооруженных сил Канады.

Там опровергли фейк РФ, что якобы дефицит боеприпасов приведет к коллапсу в ВСУ до конца марта.

В канадской разведке уточнили, что именно Россия столкнулась “с серьезной нехваткой боеприпасов” во время полномасштабной войны против Украины. В связи с этим агрессору пришлось обратиться к своим немногочисленным зарубежным союзникам для поставки нескольких типов боеприпасов.

В то же время украинские военные продолжают наносить огромные потери врагу.

We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.

Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis.

— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 10, 2023