Февраль, 15 в 14:48

Кремль не беспокоит якобы военная угроза, которую, как заявляют в РФ, представляет Североатлантический альянс для России.

Доказательства этому предоставил глава разведывательной службы Норвегии Нильс Андреас Стенсонес изданию The Barents Observer, чем в очередной раз подтвердил оценки аналитиков Института изучения войны (ISW).

По словам Нильса Андреаса Стенсонеса, Россия продолжает отводить силы и военную технику от крайней северо-западной границы с НАТО для поддержки войны в Украине.

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Глава разведывательной службы Норвегии отмечает: на Кольском полуострове, что на северо-западе России, почти за год с начала вторжения в Украину осталась лишь пятая часть сухопутных сил РФ.

По оценкам Стенсонеса, около трех российских батальонных тактических групп (ориентировочно 3 тыс. военнослужащих), дислоцированных на Кольском полуострове, участвовали в войне против Украины.

Почти половина из них была убита.

Итак, подытоживают в Институте изучения войны, решение Кремля развернуть войска подальше от границ России, что приближенные к странам НАТО, лишь подтверждает оценку ISW о том, что Кремль не беспокоит якобы угроза, которую представляет НАТО для России.

Напомним, что незадолго до полномасштабного вторжения в Украину РФ направляла в Вашингтон предложения о так называемых гарантиях безопасности, где, среди прочего, в частности, был ультиматум о нерасширении Альянса на Восток.

В США ультиматум Кремля был отвергнут.

После этого президент РФ поехал на открытие Олимпиады-2022 в Пекин, чтобы заручиться поддержкой главы КНР Си Цзиньпина.

Тогда Китай поддержал требования России о так называемых гарантиях безопасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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