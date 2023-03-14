Март, 14 в 12:47

Страна-агрессор Россия не признает Международный уголовный суд (МКС) в Гааге (Нидерланды) и его юрисдикцию.

Об этом сообщил российским пропагандистским СМИ пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию, что Международный уголовный суд собирается открыть два уголовных дела о военных преступлениях РФ в Украине.

Сейчас смотрят

– Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся, – объявил Песков.

Он добавил, что цели РФ в Украине могут быть достигнуты “лишь военным путем”.

Накануне американское издание The New York Times сообщило, что Международный уголовный суд в Гааге планирует открыть два дела о военных преступлениях, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Одно из дел связано с похищением Россией украинских детей, второе – с умышленными ударами оккупантов по гражданской инфраструктуре.

Эти дела станут первыми международными обвинениями с начала полномасштабной войны. Пока непонятно, кому МКС планирует предъявить обвинение.

Международный уголовный суд (МКС) основан на основании Римского устава, принятого в 1998 году. В его компетенцию входит рассмотрение дел о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. В 2016 году Россия отказалась признавать и участвовать в Римском уставе.

Как известно, Украина и ее партнеры работают над созданием Специального трибунала над РФ за преступление агрессии против Украины. Коалиция, занимающаяся этим вопросом, насчитывает уже 32 страны.

4 марта генпрокуроры стран, входящих в Совместную следственную группу (JIT), договорились создать в Гааге Международный центр по расследованию преступлений агрессии РФ. Он заработает летом 2023 года. Это решение является первым шагом на пути к созданию трибунала.