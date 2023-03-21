Март, 21 в 18:04

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина оказалось неожиданностью для Кремля.

Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на источники, приближенные к администрации главы РФ.

Ордер был воспринят в Кремле как “самый неожиданный шаг” Запада, к которому российские власти были не готовы.

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В следующем году в РФ должны состояться президентские выборы. Поэтому в 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как “борца с Западом”, “защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения”, а также как “одного из главных лидеров многополярного мира”. Такие нарративы готовились, в частности, для внутрироссийской аудитории.

Однако для этого Путин должен совершать заграничные поездки, а решение МУС существенно ограничивает его передвижения. Так, диктатора могут задержать по ордеру в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав МУС.

Источники сообщили изданию, что в Кремле пока не совсем понимают, как “обеспечить безопасность” Путина в таких условиях.

Например, даже среди членов СНГ (Содружества Независимых Государств) есть страна, ратифицировавшая Римский устав: Таджикистан.

– Даже СНГ перестает быть безопасным пространством (для Путина. – Ред.), – сообщил один из источников.

По данным издания, в Кремле сомневаются, что Путина могли бы арестовать на территории какой-либо из стран, ранее входивших в состав СССР. Однако там все же не исключают, что “десятые, сотые доли процента (вероятности этого. – Ред.) всегда есть”.

Уже сейчас наблюдаются трудности с зарубежными визитами диктатора. В частности, в августе этого года в Южно-Африканской Республике должен пройти саммит группы стран BRICS, в состав которой входит и РФ. Власти ЮАР уже сообщили, что “приняли к сведению” ордер МУС.

В 2022 году, несмотря на полномасштабную войну против Украины, кремлевский диктатор достаточно регулярно совершал заграничные поездки для участия в саммитах и форумах: в Таджикистан, Туркменистан, Иран, Узбекистан, Казахстан и Армению.

Как отметили собеседники издания, подобные поездки были важны для российской пропаганды, рассказывавшей населению РФ, что “у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей”.

– Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды Путина сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится: нельзя постоянно приглашать всех к себе, — подчеркнул один из собеседников, приближенный к Кремлю.

Задержание Путина источники издания назвали “невозможным” из-за того, что диктатор просто не поедет в страны, где его могут арестовать.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест не только Путина, но и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львово-Беловой, которая является ключевой фигурой в системе насильственной депортации украинских детей в Россию.

В связи с этим в Кремле ожидают расширения списка чиновников, на которых будут изданы ордера МУС. В него, например, могут войти губернаторы регионов РФ, куда депортировали детей с временно захваченных территорий Украины.

Однако, по оценке чиновников Кремля, это не отразится на их жизни, поскольку “по факту госслужащие и так, можно сказать, не выезжают за границу” в связи с войной.

Как известно, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о принудительной депортации в РФ украинских детей.

Как объяснил прокурор МУС Карим Хан, ордер является пожизненным и будет действовать до тех пор, пока глава РФ не предстанет перед судом.