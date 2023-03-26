В Белом доме рассказали, перемещал ли Путин какое-либо ядерное оружие в Беларусь

Март, 26 в 19:55

Соединенные Штаты Америки не видели никаких признаков того, что Россия перемещала ядерное оружие в соседнюю Беларусь.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

— Мы не видели никаких признаков того, что он (президент России Владимир Путин — Ред.) выполнил это обещание или перемещал какое-либо ядерное оружие, — сказал Кирби.

Также представитель администрации Байдена отметил, что США “придется просто наблюдать, к чему это идет”.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет санкции в ответ на размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси.

В свою очередь НАТО раскритиковало Москву за “опасную и безответственную” ядерную риторику.

Представитель блока отметил, что Россия постоянно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, в частности, недавно приостановив свое участие в новом договоре о СНВ.