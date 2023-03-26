Март, 26 в 18:22

В НАТО раскритиковали Москву за “опасную и безответственную” ядерную риторику после заявлений российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова неназванного представителя Североатлантического союза.

Отмечается, что НАТО внимательно следит за ситуацией и не видит никаких изменений в ядерной позиции России, которые бы побудили корректировать позицию стран-членов блока.

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— Послание России на совместное использование ядерного оружия НАТО является абсолютно обманчивым. Союзники по НАТО действуют, полностью уважая свои международные обязательства. Россия постоянно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, недавно приостановив свое участие в новом договоре о СНВ, — сказал представитель НАТО в комментарии Reuters.

25 марта Путин заявил, что планирует разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В связи с заявлением Путина МИД Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.