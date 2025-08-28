Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за российского удара по Киеву, однако это его не удивило.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга 28 августа.

США о массированной атаке РФ на Киев

Журналисты спросили у спикера Белого дома, согласна ли она с заявлением спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что ночной удар России по Киеву был вопиющим.

По ее словам, главное то, что думает американский президент Дональд Трамп. Она подчеркнула, что он был недоволен этой новостью, но и не удивлен.

Ливитт отметила, что РФ атаковала Киев, когда Украина наносила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Она обратила внимание, что в результате атак Сил обороны выведено из строя около 20% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Спикер Белого дома объяснила, что президент США внимательно следит за ситуацией. Она утверждает, что убийства будут продолжаться, пока не закончится российская агрессия. Именно поэтому Трамп хочет завершить войну и работает над этим вопросом.

Она предположила, что пока война не может закончиться без воли обеих сторон. Как она подчеркнула, в настоящее время российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сами не готовы прекратить войну.

— Президент Трамп хочет ее окончания, но лидеры двух стран также должны захотеть ее завершить. Президент сделает дополнительные заявления позже, — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

