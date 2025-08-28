Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення через російський удар по Києву, проте це його не здивувало.

Про це заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу 28 серпня.

США про масовану атаку РФ на Київ

Журналісти запитали у речниці Білого дому про те, чи погоджується вона із заявою спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що нічний удар Росії по Києву був кричущим.

За її словами, головне те, що думає американський президент Дональд Трамп. Вона наголосила, що він був незадоволеним цією новиною, проте і не здивованим.

Лівітт зазначила, що РФ атакувала Київ, коли Україна завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах. Вона звернула увагу, що внаслідок атак Сил оборони виведено з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей РФ.

Речниця Білого дому пояснила, що президент США уважно стежить за ситуацією. Вона стверджує, що вбивства триватимуть, поки не закінчиться російська агресія. Саме тому Трамп хоче завершити війну та працює над цим питанням.

Вона припустила, що наразі війна не може завершитися без волі обох сторін. Як вона наголосила, наразі російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський самі не готові припинити війну.

– Президент Трамп хоче її закінчення, але лідери двох країн також мають захотіти її завершити. Президент зробить додаткові заяви пізніше, – резюмувала речниця Білого дому.

