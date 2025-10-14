Спікер Палати представників Майк Джонсон припускає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії. Він також заявив, що не буде вести переговори з демократами до їхньої повної відмови від своєї ключової вимоги.

Про це пише агентство Associated Press.

Шатдаун у США може стати рекордним

– Ми наближаємося до одного з найдовших закриттів в американській історії, – сказав Джонсон.

Він також заявив, що йому невідомі подробиці звільнення тисяч федеральних службовців адміністрацією Трампа.

Масове звільнення держслужбовців розглядається як спосіб скористатися шатдауном для скорочення його масштабів. Віцепрезидент Джей Ді Венс попереджав раніше про “болісні” скорочення, навіть попри позови профспілок працівників.

Як пише AP, шатдаун зупинив звичну діяльність уряду, закрив музеї Смітсонівського інституту та інші знакові культурні установи, призвів до хаосу в аеропортах через перебої в польотах, що додало ще більше невизначеності до і без того нестабільної економіки.

Палата представників не проводить законодавчих засідань, бо Джонсон відмовляється викликати законодавців назад до Вашингтона, а Сенат, який не працював у понеділок через федеральне свято, повернеться до роботи у вівторок.

Водночас сенатори “застрягли в глухому куті” через провальні голосування та відмову демократів поступитися своїми вимогами щодо охорони здоров’я.

