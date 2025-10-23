Отмененная встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в будущем.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Встреча Трампа и Путина может состояться

Левитт заявила, что полностью не следует исключать встречу Трампа с Путиным в будущем.

– Я думаю, что президент и вся администрация надеются, что однажды она (встреча, – Ред.) может снова состояться. Но мы хотим убедиться, что она даст заметные положительные результаты и что президент эффективно использует свое время на нее, – сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио “не был единственной причиной” решения Трампа отменить встречу.

По ее словам, Трамп “хочет видеть действия, а не разговоры”.

По ее мнению, президента США вдохновляет успех мирного соглашения на Ближнем Востоке, поэтому он стремится достичь результата и закончить войну в Украине.

Она добавила, что уже девять месяцев на посту он регулярно говорит об этом и все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон войны.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос, отменен ли саммит с Путиным или перенесен, отметил, что не хочет проводить “бесполезную встречу”. Президент США пообещал проинформировать о дальнейших шагах в течение ближайших двух дней.

