Российский диктатор Владимир Путин заявил об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой.

Испытания ракеты Буревестник в РФ

Как сообщают российские издания со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, диктатор РФ Владимир Путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием главы Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и командующих.

Буревестник — это крылатая ракета с ядерной боеголовкой, которой Путин начал пугать мир после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На опубликованном Кремлем видео Путин, одетый в военную форму, заявил, что на этой неделе ВС РФ провели тренировку стратегических наступательных сил. По его словам, якобы выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил и проведены испытания перспективных образцов вооружений.

Герасимов доложил Путину, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник провели во вторник, 21 октября.

Как утверждает глава Генштаба ВС России, ракета преодолела 14 тыс. километров и находилась в воздухе около 15 часов.

По его словам, технические характеристики позволяют применять это оружие якобы с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.

После этого диктатор Путин добавил, что необходимо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения Буревестника в Вооруженных силах России.

13 августа стало известно, что Россия готовится к испытанию новой крылатой ракеты Буревестник с ядерной боеголовкой и ядерной установкой.

Ранее Факты ICTV писали, каковы основные характеристики и особенности ракеты Буревестник, а также как она работает и какой масштаб загрязнений может нанести на землю.

