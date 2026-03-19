Сполучені Штати найближчими днями можуть зняти санкції з іранської нафти, яка вже була завантажена у танкери в морі. Таким чином там сподіваються стримати світове зростання цін на нафтопродукти.

Про це в ефірі телеканалу Fox Business повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нафтовий маневр США: що відомо

Скотт Бессент заявив, що мова йде приблизно про 140 млн барелів. За його розрахунками, такий запас нафти може стримати зростання світових цін приблизно на 10-14 днів.

Крім того, за його інформацією, вся ця нафта пішла б до Китаю, якби санкції продовжили діяти. Якщо ж їх зняти, нафту перенаправлять на світові ринки.

– По суті, ми б використовували іранські барелі проти іранців, щоб стримувати ціну протягом наступних 10 або 14 днів, доки ми продовжуємо свою кампанію, – розповів американський міністр фінансів.

Нагадаємо, США вже зняли санкції з російської нафти, яка була завантажена в танкери до 12 березня. Таким чином вони намагаються збільшити пропозицію на світовому ринку та уникнути дефіциту пального.

Водночас президент США Дональд Трамп обіцяє повернути санкції проти російської нафти після завершення кризи на Близькому Сході.

