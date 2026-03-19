Очільник правління найбільшого німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що запаси засобів протиповітряної оборони в США, Європі та країнах Близького Сходу практично вичерпалися.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю CNBC.

Що відомо про дефіцит ППО

Армін Паппергер зауважив, що попит на ракети та системи ППО у зв’язку з війнами наразі величезний і надходить з усіх регіонів.

– Я думаю, на даний момент склади і у європейців, і у американців, і у країн Близького Сходу порожні або майже порожні… Якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць, вважаю, у нас майже не залишиться ракет, – оцінив він.

На думку Паппергера, це в першу чергу пов’язано з тим, що сучасні дрони є порівняно дешевим засобом ураження, тоді як протидія їм вимагає значно дорожчих систем. Глава концерну підкреслив, що ефективний захист сьогодні можливий лише за умови поєднання різних засобів – ракет, артилерійських систем і перехоплювачів.

Саме на таку комбіновану модель орієнтуватиметься Rheinmetall, нарощуючи інвестиції у виробництво, зазначив він.

