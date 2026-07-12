Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глубоко расстроен новостью о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Смерть Линдси Грэма: реакция Зеленского

Как утверждает Владимир Зеленский, Линдси Грэм был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир более безопасным.

По словам президента, сенатор США 10 раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был вместе с нашими людьми тогда, когда это было наиболее необходимо.

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– Мы были в постоянном диалоге, которого мне не хватит. Только за последнюю неделю мы встречались дважды, – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Грэм активно продвигал двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, а в последние недели работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности, усиление санкций против России.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет особенно благодарна за слова уважения к нашему народу и смелости защитников.

По его мнению, США и мир потеряли решительного лидера. Президент Украины выразил соболезнования семье Линдси Грэма, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним.

Смерть Линдси Грэма: что заявили в МИД и Раде

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что расстроен смертью сенатора, недавно находившегося в Киеве.

По его словам, Грэм был настоящим другом Украины и одним из сильнейших голосов в поддержку нашей борьбы с российской агрессией.

– Он твердо выступал за усиление санкций против России и предоставление Украине возможностей, необходимых для защиты. Его лидерство, убеждение и непреклонная преданность Украине никогда не будут забыты. Мои искренние соболезнования семье, близким, коллегам и народу Южной Каролины сенатора Грэма. Украина грустит вместе с вами, – добавил он.

Как утверждает глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, Линдси Грэм был последовательным другом Украины, понимавшего, что Киев борется за свободу, демократию и справедливый мировой порядок.

По его мнению, голос Грэмма в Сенате США имел вес, а поддержка Украины была принципиальной и деятельной.

Стефанчук искренне поблагодарил за все, что он сделал для Украины, ее свободу и независимость. Он считает, что начатое им дело удастся продлить, а Россия ощутит действие жестких санкций за свои преступления.

Смерть Линдси Грэма: реакция лидеров Европы и США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразила свои соболезнования семье и близким сенатора Линдси Грэма.

По ее словам, сенатор до конца боролся за поддержку борьбы Украины за свободу и повышение цены российской агрессивной войны.

Она объяснила, что Линдси Грэм постоянно работал над усилением санкций в тесной координации с Европейским Союзом. По ее мнению, это был решительный и бесстрашный лидер, которого очень не хватит.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что очень шокирован и огорчен известием о смерти сенатора США Линдси Грэма – великого американского патриота и друга Соединенного Королевства.

По его словам, он являлся защитником западных ценностей и неустанно работал ради мира в Украине.

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что не имеет слов, чтобы описать своего друга Линдси Грэма, с которым он дружил более трех десятилетий, его влияние на внешнюю и внутреннюю политику США.

Как утверждает Уикер, Грэм служил своей любимой стране в форме, в Палате представителей и Сенате. Он твердо отстаивал свободу и силу и сражался за свободу по всему миру. По его мнению, Грэма можно заменить в должности, но не как личность.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть Линдси Грэма, отметив, что он всегда работал и был настоящим американским патриотом.

Недавно стало известно, что умер Линдси Грэм – американский сенатор-республиканец в возрасте 71 года в результате внезапной болезни.

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