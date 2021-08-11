Девушка основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Софья Сапега дала первое интервью после задержания 23 мая. Девушку пригласили в студию местного канала АНТ.

Сапега рассказала, с какой целью они с Романом поехали в Грецию, как произошло их задержание и прокомментировала, кто может быть причастен к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске.

По ее словам, в Грецию они с Романом действительно полетели в отпуск.

– Мы очень этого ждали из-за ситуации, сложившейся с коронавирусом. Изначально мы планировали задержаться в Афинах на 4-5 дней, а дальше отправиться на Крит, – отметила Софья Сапега.

Девушка подтвердила, что в Афинах Роман Протасевич встречался с оппозиционеркой Светланой Тихановской.

– То, что Светлана Тихановская прилетает в Грецию, мы узнали из СМИ. Рома предложил свои услуги в качестве фотографа, потому что у него с собой была вся техника. Мне неизвестно, принимал ли он участие в Дельфийском экономическом форуме. Роман фотографировал Светлану по часу в течение двух дней, потом мы отправились на Крит, – сообщила Сапега.

В самолет, говорит девушка, они сели в соответствии с посадочными талонами.

– Сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, потому что их там не было, не было и драки, – уверила она.

В Минске Протасевич пытался отдать девушке свою технику.

– Никто не подумал о том, что, возможно, задержат и меня, поэтому для обеспечения минимальной безопасности Роман пытался отдать фотоаппарат, но не получилось, – сказала она.

То, что Протасевича задержали, Сапега заметила во время прохождения таможенного контроля. Девушка увидела, что он больше не стоит в очереди.

Впоследствии Сапега услышала свою фамилию, после чего задержали и ее.

Девушка Протасевича заявила, что не считает, что к экстренной посадке могут быть причастны спецслужбы Беларуси.

– Я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, но я до сих пор нахожусь в этой ситуации. После того, как история именно со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать вывод. Сейчас я не делаю никаких оценок, – подчеркнула она.

Однако девушка все же сообщила, какую из версий “действительно не следует исключать”.

– Из разговоров с Романом я сделала вывод, что к этому причастны его сотрудники. Это может быть кто-то из его рабочего окружения, – заявила она.

Девушка призналась, что сейчас чувствует себя лучше, чем в первые дни после задержания.

– О планах на будущее говорить еще рано. Настроение у меня нормальное, и я готова идти дальше, – сказала она.

Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Поводом к этому стало якобы заминирование.

Протасевича объявили в розыск в Беларуси 5 ноября. Следственный комитет Республики обвинял его в организации акций протеста и действий, нарушающих порядок в стране.

16 ноября власти Беларуси попросили Польшу выдать основателя Telegram-канала Nexta. 7 февраля появилось требование об экстрадиции Романа Протасевича.

3 июня Протасевич якобы добровольно дал интервью провластному белорусскому телеканалу ОНТ.

Оппозиционер заявил об “уважении к Лукашенко” и “признался” в организации массовых беспорядков после выборов 9 августа 2020 года.

14 июня во время пресс-конференции белорусских силовиков он заверил, что его никто не бил в СИЗО.

25 июня Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу перевели под домашний арест из следственного изолятора.

Фото: Софья Сапега