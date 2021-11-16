По состоянию на сегодняшний день, украинская армия находится в постоянной боевой готовности. Наши военные могут с уверенностью обороняться и отбивать атаки.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

— Как бы мы ни оценивали в публичном поле скопления войск, давайте говорить о делах. На сегодняшний день украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отражать атаки, — убеждена Маляр.

Она отметила, что украинские военнослужащие готовы отбивать не только полномасштабные вторжения, но и захват объектов критической инфраструктуры.

— На сегодняшний день мы готовы отражать не только полномасштабные вторжения военных, мы готовы отбивать и захват объектов критической инфраструктуры, — считает заместитель министра обороны.

Анна Маляр выразила уверенность в том, что украинская армия в настоящее время находится в абсолютной боевой и круглосуточной готовности.

Замглавы Минобороны отметила, что Украина не имеет разногласий с разведками стран-партнеров по ситуации на границе Украины и России. По ее словам, западные партнеры подтверждали цифры о количестве войск, находящихся возле границы.

В то же время Министерство обороны Украины не имело разногласий относительно интенсивности и движения российских войск взбили украинских границ.

Фото: Анна Маляр