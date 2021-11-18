В ночь на четверг, 18 ноября, около 100 мигрантов под руководством белорусских силовиков пытались нелегально пересечь государственную границу Польши.

Об инциденте проинформировали в Министерстве национальной обороны Польши и обнародовали соответствующую видеозапись.

Попытка незаконного пересечения границы мигрантами произошла в районе населенного пункта Дубичи Церковные. Как отметили в польском оборонном ведомстве, она была инспирирована сотрудниками белорусских спецслужб.

Отмечается, что сначала белорусские силовики провели разведку на границе, а также, вероятно, повредили ограждение, чтобы мигранты смогли попасть в Польшу.

– Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубичах Церковных… Сначала белорусские службы провели разведку. Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их внимание, – рассказали в Минобороны Польши.

Там уточнили, что польские службы задержали группу из примерно 100 мигрантов при попытке пересечения границы.

На видео, которое обнародовало Минобороны Польши, зафиксирована большая группа мигрантов с рюкзаками, за которыми наблюдают польские силовики.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

— Бойцы белорусского спецназа направляли вчерашнюю атаку мигрантов в Дубичах Церковных, — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что белорусские спецслужбы систематически принимают участие в эскалации миграционного кризиса на границе с Польшей: регулярно разрушают забор и оттесняют мигрантов на польскую сторону.

Żołnierze białoruskiego Specnazu kierowali wczorajszym atakiem migrantów w Dubiczach Cerkiewnych. pic.twitter.com/LC4PkXbWNI — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Systemowe zaangażowanie białoruskich służb w eskalację kryzysu migracyjnego. Białorusini regularnie niszczą ogrodzenie i próbują przepchnąć migrantów na polską stronę. Patrole białoruskich służb wzdłuż ogrodzenia to codzienność na granicy. pic.twitter.com/I4DdjMH7Rb — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Что известно о миграционном кризисе на польско-белорусской границе

Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью серьезно обострился 8 ноября, когда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пытались его штурмовать. В связи с этим польские власти объявили о боевой готовности на границе.

14 ноября появилась информация, что белорусские силовики готовят мигрантов к масштабной попытке прорыва польской границы: раздают им инструкции, оборудование и газ.

15 ноября на польской границе были слышны выстрелы. Как сообщили в Министерстве обороны Польши, это были провокации белорусских силовиков. Тогда же большая группа мигрантов вышла из стихийного лагеря и повалила часть ограды, установленной на границе с Польшей.

А в ночь с 15 на 16 ноября группа из нескольких тысяч мигрантов предприняла попытку прорыва польской границы со стороны Беларуси. Мигранты бросали камни и бутылки в польских военных. А те в ответ применили слезоточивый газ.

17 ноября сотни мигрантов возле КПП Брузги — Кузьница покинули лагерь и начали куда-то перемещаться в сопровождении белорусских силовиков. По данным польской пограничной службы, некоторые мигранты не покинули границу и все еще находятся у КПП.

Источник: Минобороны Польши

Фото: Пограничная служба Польши