Грузия ответила России на требование дезавуировать решение Бухарестского саммита

Требование Российской Федерации о недопустимости полноправного членства Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе является неприемлемым для Тбилиси.

Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Грузии.

— 3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли решение о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Это чрезвычайно важное политическое решение, основанное на консенсусе. Оно опирается на фундаментальный принцип международного права, согласно которому все государства могут выбирать свой собственный внешнеполитический курс, — сказано в заявлении МИД Грузии.

Кроме того, там напомнили, что соответствующее решение также основано на 10 статье Североатлантического договора, в котором сказано, что любая страна Европы имеет право вступить в Альянс в случае, если она разделяет принципы, заложенные в документе и готова внести свой вклад в безопасность региона.

В Тбилиси подчеркнули, что курс на вступление в НАТО прописан в конституции Грузии, а решение это было основано на желании большинства местного населения.

Грузинское внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение Бухарестского саммита подтверждалось на всех последующих саммитах НАТО.

— В то же время следует подчеркнуть, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности являются действия РФ, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних государств, пренебрежении базовыми принципами международного права и невыполнение взятых на себя обязательств, — резюмировали в МИД Грузии.

Напомним, 10 декабря Москва потребовала официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о готовности предоставить полноценное членство в НАТО Украине и Грузии.

В ответ глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг отказался признавать право Москвы накладывать вето на внешнеполитический курс своих соседей.

Он подчеркнул, что НАТО готово к диалогу с Кремлем по беспокоящим его вопросам, однако не готово обсуждать с ним эту тему.

Источник: МИД Грузии