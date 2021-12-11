Грузия ответила России на требование дезавуировать решение Бухарестского саммита

Требование Российской Федерации о недопустимости полноправного членства Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе является неприемлемым для Тбилиси.
Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Грузии.
— 3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли решение о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Это чрезвычайно важное политическое решение, основанное на консенсусе. Оно опирается на фундаментальный принцип международного права, согласно которому все государства могут выбирать свой собственный внешнеполитический курс, — сказано в заявлении МИД Грузии.
Кроме того, там напомнили, что соответствующее решение также основано на 10 статье Североатлантического договора, в котором сказано, что любая страна Европы имеет право вступить в Альянс в случае, если она разделяет принципы, заложенные в документе и готова внести свой вклад в безопасность региона.
В Тбилиси подчеркнули, что курс на вступление в НАТО прописан в конституции Грузии, а решение это было основано на желании большинства местного населения.
Грузинское внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение Бухарестского саммита подтверждалось на всех последующих саммитах НАТО.
— В то же время следует подчеркнуть, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности являются действия РФ, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних государств, пренебрежении базовыми принципами международного права и невыполнение взятых на себя обязательств, — резюмировали в МИД Грузии.
Напомним, 10 декабря Москва потребовала официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о готовности предоставить полноценное членство в НАТО Украине и Грузии.
В ответ глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг отказался признавать право Москвы накладывать вето на внешнеполитический курс своих соседей.
Он подчеркнул, что НАТО готово к диалогу с Кремлем по беспокоящим его вопросам, однако не готово обсуждать с ним эту тему.
Источник: МИД Грузии