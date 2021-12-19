Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал очень маловероятным размещение британских военных подразделений на территории Украины для защиты от возможного вторжения России.

Такое мнение он высказал в интервью. Уоллес напомнил, что Украина не является членом НАТО. Поэтому, по его словам, “маловероятно”, что Британия и ее союзники отправят войска для защиты нашего государства в случае масштабной агрессии РФ.

– Факт в том, что она (Украина — Ред.) не является членом НАТО. И потому очень маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы бросить вызов России, — подчеркнул Бен Уоллес.

Он выразил мнение, что Украина знает о такой ситуации (что Великобритания не планирует отправлять войска).

– Мы не должны обманывать людей. Украинцы это знают, – заявил британский министр.

На вопрос, означает ли это, что Украина останется в одиночестве перед угрозой вторжения, Уоллес снова повторил, что Украина не является членом НАТО. В то же время он заверил, что Великобритания и ее союзники прилагают усилия в дипломатической сфере, чтобы не допустить эскалации.

– Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы на дипломатическом уровне сказать Путину: Не делай этого, — заявил министр, добавив, что суровые экономические санкции являются наиболее вероятной формой сдерживания.

Ранее Бен Уоллес уверял, что Великобритания стоит бок о бок с народом Украины и настроена поддерживать его.

А британский премьер-министр Борис Джонсон на днях заявил, что повторное военное вторжение России в Украину будет катастрофой для всего мира.

В ноябре британские СМИ обнародовали информацию, что Лондон готов отправить в Украину около 600 военнослужащих сил специального назначения из-за опасений российского вторжения. Однако, судя по последнему заявлению Уоллеса, отправка войск не состоится.

Заявление министра обороны Великобритании перекликается с позицией Вашингтона. Так, недавно президент США Джо Байден заявил, что вопрос отправки наземных войск США в Украину из-за угрозы российского вторжения никогда не был в повестке дня.

Читайте Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Донбассе и энергобезопасность

Источник: The Spectator, ВВС