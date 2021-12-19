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Факты / Мир / Мировые новости

Маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы бросить вызов РФ – Минобороны Британии

Юлия Соколова редактор ленты
Бен Воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал очень маловероятным размещение британских военных подразделений на территории Украины для защиты от возможного вторжения России.

Такое мнение он высказал в интервью. Уоллес напомнил, что Украина не является членом НАТО. Поэтому, по его словам, “маловероятно”, что Британия и ее союзники отправят войска для защиты нашего государства в случае масштабной агрессии РФ.

– Факт в том, что она (Украина — Ред.) не является членом НАТО. И потому очень маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы бросить вызов России, — подчеркнул Бен Уоллес.

Он выразил мнение, что Украина знает о такой ситуации (что Великобритания не планирует отправлять войска).

– Мы не должны обманывать людей. Украинцы это знают, – заявил британский министр.

На вопрос, означает ли это, что Украина останется в одиночестве перед угрозой вторжения, Уоллес снова повторил, что Украина не является членом НАТО. В то же время он заверил, что Великобритания и ее союзники прилагают усилия в дипломатической сфере, чтобы не допустить эскалации.

– Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы на дипломатическом уровне сказать Путину: Не делай этого, — заявил министр, добавив, что суровые экономические санкции являются наиболее вероятной формой сдерживания.

Ранее Бен Уоллес уверял, что Великобритания стоит бок о бок с народом Украины и настроена поддерживать его.

А британский премьер-министр Борис Джонсон на днях заявил, что повторное военное вторжение России в Украину будет катастрофой для всего мира.

В ноябре британские СМИ обнародовали информацию, что Лондон готов отправить в Украину около 600 военнослужащих сил специального назначения из-за опасений российского вторжения. Однако, судя по последнему заявлению Уоллеса, отправка войск не состоится.

Заявление министра обороны Великобритании перекликается с позицией Вашингтона. Так, недавно президент США Джо Байден заявил, что вопрос отправки наземных войск США в Украину из-за угрозы российского вторжения никогда не был в повестке дня.

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Источник: The Spectator, ВВС

Фото: Getty Images

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