Великобритания готова отправить в Украину около 600 военнослужащих сил специального назначения из-за опасений вторжения со стороны России.

Об этом сообщает британское издание The Mirror со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, в состав оперативной группы могут войти подразделения британских Сил специальных операций SAS (Special Air Service – Специальной воздушной службы) и элитное формирование воздушно-десантных войск Paras (речь идет о парашютном полке).

– Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к разворачиванию в Украине на фоне опасений, что Россия готовит вторжение в страну-соседа, — говорится в публикации.

В материале отмечается, что военнослужащих уже предупредили, что их могут перебросить в Украину в любой момент и в очень короткие сроки.

Подготовка британских военных сил началась после того, как Минобороны и разведка МИ-6 проинформировали правительство Британии о существовании реальной опасности для Украины и стран Запада со стороны РФ и лидера этой страны Владимира Путина. Было обнародовано видео, как российские танки, бронетехника и войска сосредотачиваются у границ Украины.

По информации издания, в состав британских подразделений, которые могут отправиться в Украину, входят: члены SAS, Специального разведывательного полка, медики, инженеры, связисты, а также до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады (базируется в городе Олдершот, графство Хэмпшир).

– Оперативной группе сообщили, что ее, возможно, нужно будет развернуть в очень сжатые сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо высадиться с парашютом. Они подготовились к обоим вариантам, – сообщил изданию проинформированный источник.

В публикации говорится, что сотни парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений могли бы высадиться в Украине в течение 36 часов после получения приказа.

Ранее Лондон уверял в непреклонной поддержке суверенитета Украины.

А британский военный чиновник, генерал сэр Ник Картер предупредил, что сейчас существует больший риск начала военного конфликта между Западом и Россией, чем когда-либо со времени завершения холодной войны.

Недавно американское издание The Washington Post сообщило о наращивании войск РФ на границе с Украиной.

В Минобороны Украины такую информацию СМИ опровергали. В Офисе президента Украины также заявили, что не имеют подтверждения информации о существенном наращивании российских войск вблизи украинских границ.

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заверил, что ситуация у границ Украины контролируема.

Помощница государственного секретаря США Карен Донфрид недавно сообщила, что Соединенные Штаты следят за действиями России вдоль украинской границы. В ходе визита в Москву американская делегация предупредила Кремль о возможных последствиях.