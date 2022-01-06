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Факты / Мир / Мировые новости

Призываем к мирному решению – США о протестах в Казахстане

Татьяна Забожко редактор ленты
Нед Прайс_прес-секретар Держдепартаменту США

Соединенные Штаты осуждают акты насилия и уничтожения имущества во время протестов в Казахстане.

Такое заявление озвучил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

– Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в стране важного партнера – Казахстана. Мы призываем к сдержанности как власть, так и протестующих, – озвучил позицию Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Соединенные Штаты просят всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу СМИ, в частности путем восстановления интернета.

– Мы призываем все стороны найти мирное решение чрезвычайного положения, – отметил представитель Госдепа.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла предположения о том, что США могут стоять за масштабными протестами в Казахстане.

По ее словам, эти утверждения неправдивые и имеют российское происхождение.

Напомним, что вечером 5 января в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения на территории всей страны.

До этого он действовал только в Алматинской области и Алматы, столице Казахстана Нур-Султане и Мангистауской области.

Причиной протестов в Казахстане, которые вспыхнули 2 января, стало подорожание вдвое сжиженного нефтяного газа. Далее они приобрели политический характер.

Джерело: U. S. Department of State

Фото: Getty Images

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