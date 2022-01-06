6 января в Казахстане антитеррористическая операция продолжается в одном из районов Алматы, где находятся административные здания.

Об этом сообщила пресс-секретарь департамента полиции города Салтанат Азирбек.

В сети появились кадры, как силовые ведомства и военные проводят операцию на площади Республики.

Накануне там во время штурма акимата (муниципалитета) бушевал пожар.

В настоящее время департамент полиции просит жителей и гостей города Алматы не покидать свои дома.

О старте антитеррористической операции в Алматы для подавления массовых акций протеста в стране 5 января сообщал вице-мер города Ержан Бабакумаров.

Чиновник заявил, что силовикам удалось освободить захваченный протестующими аэропорт Алматы.

Вечером этого же дня на территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения.

К таким действиям в Казахстане прибегли из-за масштабных протестов, которые вспыхнули 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.