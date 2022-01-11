По состоянию на 11 января в органы внутренних дел Казахстана доставили уже 9 900 человек. Такие данные озвучили в МВД страны.

Кроме того, сотрудники полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии и подразделениями специального назначения изъяли в городе Тараз пистолет Макарова с магазином к нему без патронов, пневматический пистолет ТОЗ-35 и бронежилет.

По данному факту правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Сутки назад в органы внутренних дел страны доставили 7 939 человек.

Напомним, что протесты в Казахстане начались 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

За это время правительство страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку, а также возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева.

По словам украинца Виктора Галкина, который работает в Алматы, сейчас все заведения и учреждения в городе работают до 18.00, продукты в магазинах есть, карточками расплачиваться можно.

С 23.00 до 7.00 действует комендантский час. Из соображений безопасности ночью выходить на улицы власти страны не рекомендуют.

Источник: Министерство внутренних дел Казахстана

Фото: Министерство внутренних дел Казахстана