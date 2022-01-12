Соединенные Штаты сотрудничают с Германией и остальными партнерами из ЕС, чтобы замедлить запуск газопровода Северный поток-2.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

– Правительство Германии предприняло для этого значительные шаги, а также подтвердило соглашение, которое США заключили с предыдущим правительством, предусматривающее остановку Северного потока-2 в случае агрессии РФ в отношении Украины, – отметила Виктория Нуланд.

По ее словам, и США, и Европа, и другие союзники могут принять меры параллельно.

Они не будут одинаковыми, поскольку страны имеют разное экономическое влияние, но все равно будут “болезненными для России”.

Однако, отмечает Виктория Нуланд, Соединенным Штатам не хотелось бы, чтобы пришлось применять этот “болезненный пакет санкций”, который сейчас обсуждается с партнерами.

Напомним, что в июле США и Германия (в лице канцлера Ангелы Меркель) заключили соглашение относительно Северного потока-2. Стороны договорились принять ряд мер в случае, если Россия будет использовать газопровод в качестве рычага влияния. В частности, Берлин обязался ввести санкции.

10 сентября глава правления компании Газпром Алексей Миллер заявил, что российский газопровод Северный поток-2 полностью достроили.

18 октября компания Nord Stream 2 начала заполнение техническим газом первой нитки Северного потока-2, а 17 декабря – второй.

Между тем в Госдепартаменте США отметили, что Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года из-за процесса сертификации в Германии и Еврокомиссии.

Источник: U.S. Department of State