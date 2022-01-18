19 января прекращает действие режим ЧП на всей территории Казахстана

На территории всего Казахстана с 19 января прекращает действовать режим чрезвычайного положения. На сегодня режим ЧП остается активным в семи регионах республики.
Соответствующее заявление 18 января на своей странице в Facebook сделал спикер президента Казахстана Берик Уали.
— С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, — сообщил пресс-секретарь главы республики.
Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев досрочно отменил чрезвычайное положение в других регионах.
Таким образом, весь Казахстан возвращается к нормальной жизни, отметил Берик Уали.
Он добавил, что будут отменены введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.
Протесты в Казахстане
Напомним, режим ЧП был введен во всех регионах Казахстана 5 января, после того как в начале января 2022 года начались массовые акции протеста.
Режимом ЧП был предусмотрен запрет на митинги и другие массовые скопления людей. Был также введен комендантский час с 23.00 до 07.00 и действовали ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов. Режим ЧП был объявлен на период до 19 января.
Поводом для протестов стало резкое повышение цен на газ, однако недовольство демонстрантов быстро приняло формат протестов с политическими лозунгами. В частности, демонстранты призвали к отставке правительства и отстранению от политики экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Во время протестов происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками, захваты государственных зданий и резиденции президента.
6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о введении в Казахстан сил ОДКБ. По его словам, такое решение было мотивировано обращением президента Казахстана из-за угрозы национальной безопасности и суверенитета Казахстана.
Уже 7 января президент Касим-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражения по протестующим, которых он считает бандитами и террористами.
Источник: Берік Уәли