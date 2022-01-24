Министерство иностранных дел Германии не видит причин для массового возвращения дипломатов из Украины.

Об этом сообщила глава МИД страны Анналена Бербок, прибыв 24 января в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

– Министерство иностранных дел прорабатывает план действий на случай чрезвычайных ситуаций в отношении сотрудников посольства и других граждан Германии в Украине, но пока не видит причин для широкой кампании возвращения, – отметила Анналена Бербок.

По ее словам, план неотложных действий неоднократно прорабатывался совместно с европейскими партнерами в течение последних недель.

– Но здесь я хотела бы еще раз четко подчеркнуть, что безопасность сотрудников является наивысшим приоритетом, – уточнила она.

Вместе с тем, глава МИД Германии уточнила, что 24 января состоится еще одна регулярная встреча по предотвращению кризиса, на которой будут присутствовать представители страны.

Анналена Бербок добавила, что внимание возглавляемого ею ведомства совместно с компаниями на местах сосредоточено на поддержке Украины, в частности экономической.

Напомним, что Соединенные Штаты решили сократить штат своего посольства в Киеве из-за угрозы дальнейшей агрессии России. Решение отозвать часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей приняла и Великобритания.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз пока не намерен отзывать семьи дипломатов.

Источник: Merkur.de