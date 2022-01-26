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Факты / Мир / Мировые новости

В Украину прибудет с визитом глава МИД Великобритании

Татьяна Забожко редактор ленты
Голова британського МЗС Ліз Трасс

На следующей неделе Украину посетит министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Визит главы МИД состоится после ее предупреждения, адресованного президенту Российской Федерации Владимиру Путину, о последствиях вторжения на суверенную территорию Украины.

По убеждению Элизабет Трасс, санкции будут суровыми.

Кроме того, министр МИД рекомендует Германии увеличить военную поддержку Украины, подчеркивая, что Великобритания предоставила оружие и помогла подготовить 20 тыс. военных.

– Нам действительно нужно, чтобы все наши союзники активизировались. Поэтому мы настаиваем, чтобы убедиться, что они будут предлагать оборонную поддержку, – отметила Элизабет Трасс.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном из-за наращивания военных сил России вблизи Украины.

А еще раньше – с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

25 января во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых комплексов NLAW, которые Украине передала Великобритания.

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Источник: Independent

Фото: Depositphotos

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