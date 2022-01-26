На следующей неделе Украину посетит министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Визит главы МИД состоится после ее предупреждения, адресованного президенту Российской Федерации Владимиру Путину, о последствиях вторжения на суверенную территорию Украины.

По убеждению Элизабет Трасс, санкции будут суровыми.

Кроме того, министр МИД рекомендует Германии увеличить военную поддержку Украины, подчеркивая, что Великобритания предоставила оружие и помогла подготовить 20 тыс. военных.

– Нам действительно нужно, чтобы все наши союзники активизировались. Поэтому мы настаиваем, чтобы убедиться, что они будут предлагать оборонную поддержку, – отметила Элизабет Трасс.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном из-за наращивания военных сил России вблизи Украины.

А еще раньше – с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

25 января во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых комплексов NLAW, которые Украине передала Великобритания.