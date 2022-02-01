На этой неделе заместитель советника по нацбезопасности США по кибертехнологиям Энн Нюбергер посетит Брюссель и Варшаву. Она планирует обсудить способы поддержки цифровой защиты Украины в случае новых российских кибератак.

Об этом сообщили в администрации президента США Джо Байдена.

Поездка высокопоставленной чиновницы Белого дома в Европу состоится после того, как в январе этого года хакеры атаковали сайты украинских правительственных учреждений. Учитывая это, американские официальные лица пытаются предугадать потенциальные угрозы кибератак российских хакеров для США.

Как сообщили в Белом доме, Энн Нюбергер встретится в Брюсселе с официальными лицами НАТО и Евросоюза. Среди тем переговоров – пути укрепления устойчивости в киберпространстве на национальном уровне и на уровне Альянса, включая сдерживание, срыв и реагирование на дальнейшую агрессию РФ против Украины, соседних государств и США.

В Варшаве Нюбергер встретится с официальными лицами Польши и стран Балтии, членами Бухарестской девятки (в нее входят члены НАТО Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия).

Помимо личных встреч, Нюбергер также проведет виртуальные переговоры с коллегами из Германии и Франции.

Цель этих встреч – убедиться, что союзники и партнеры США готовы реагировать на любые кибератаки. Кроме того, визит Нюбергер в Европу призван усилить координацию и поддержку Украины в случае новых кибернападений.

– Во время этих контактов мы сосредоточимся на том, чтобы Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры были готовы к любым непредсказуемым обстоятельствам, связанным с киберпространством… Мы также обсудим, как будем координировать свои действия, поддерживать Украину и друг друга в случае кибератак, — подчеркнул представитель Белого дома, комментируя поездку Нюбергер.

Как отмечают американские СМИ, визит Нюбергер свидетельствует о том, что Вашингтон рассматривает киберпространство как потенциальный фронт для дальнейшей агрессии РФ против Украины.

Как известно, в ночь на 14 января этого года произошла масштабная хакерская атака на правительственные сайты в Украине и сервис Дія. Пострадали около 70 сайтов госучреждений. В то же время, как заверили представители власти, утечка персональных данных граждан во время атаки не произошла.

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что все доказательства свидетельствуют о причастности России к кибернападению.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что кибератака была осуществлена спецслужбами РФ, а целью было уничтожение данных.