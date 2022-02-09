Лидеры Германии, Франции и Польши на встрече в Берлине единодушно выступили в вопросе сохранения украинской безопасности и осудили скопление российских войск на границе Украины.
Как заявили главы государств на совместной пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и польского президента Анджея Дуды, главной целью является сохранение мира в Европе.
— Наша общая задача — предотвратить войну в Европе, — сказал глава германского правительства.
Канцлер Германии добавил, что все три страны объединяет одна цель – сохранить мир в Европе посредством дипломатов, четких сигналов и готовности действовать совместно.
Стороны в очередной раз выразили обеспокоенность из-за скопления войск Вооруженных сил РФ возле украинской границы.
— Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и повлечет за собой далеко идущие последствия для России — политические, экономические и точно геостратегические, — предупредил Олаф Шольц.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Берлин, Варшава и Париж преследуют цель недопущения войны в Украине.
Президент Макрон заявил, что диалог с Россией является единственным способом, позволяющим обеспечить мир в Украине.
Примечательно, что еще днем 8 февраля французский лидер находился с визитом в Киеве, где провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В свою очередь польский президент Анджей Дуда заявил, что встреча с канцлером Шольцем и президентом Макроном продемонстрировала, что у Евросоюза есть политическая воля поиска путей урегулирования кризиса на российско-украинской границе.
— Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Я думаю, что у нас получится, – сказал президент Польши.
Ранее все вышеуказанные западные лидеры выражали поддержку Украине разными способами.
Президент Дуда накануне пригласил Владимира Зеленского принять участие во встрече перед саммитом стран-членов НАТО.
В частности, правительство Польши 8 февраля приняло решение о передаче Украине второго пакета военной помощи.
В свою очередь канцлер Шольц планирует посетить Киев уже на следующей неделе, после чего совершит визит в Москву, где пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Эммануэль Макрон, как уже было сказано, был во вторник в Украине. Параллельно с визитом было подписано соглашение между украинским представителем и Министерством экономики и финансов Франции, согласно которому Киеву предоставят €200 млн. кредита, а также финансовые гарантии на €1 млрд.
Перед этим президент Франции совершал визит в Россию, где провел многочасовые переговоры с главой Кремля.