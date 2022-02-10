В Белом доме не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины в случае российского вторжения в страну.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга с журналистами, американцы могут и сейчас покинуть Украину, если будут иметь такое желание.

— Мы постоянно оцениваем развивающуюся ситуацию в сфере безопасности и планируем действия на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда это делаем, но для ясности мы не планируем массовую эвакуацию американских граждан из Украины, — сказала она.

Спикер Белого дома напомнила, что президент США Джо Байден ранее дал понять, что американцам, находящимся в Украине, было бы лучше покинуть страну.

Джен Псаки добавила, что для массовой эвакуации потребуются специально обученные подразделения.

— Американцы должны понимать, что США, как правило, не проводят массовых эвакуаций. Конечно, ситуация с Афганистаном была уникальной по многим причинам, включая завершение 20-летней войны, — сказала представительница администрации президента США.

Она добавила, что в Вашингтоне не знают, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о вторжении. Но случай экстренных обстоятельств Соединенные Штаты имеют дипломатические представительства не только в Украине, но и в соседних странах.

Напомним, в конце января Государственный департамент США призвал дипломатов своего посольства в Киеве сократить штат дипмиссии из-за угроз со стороны РФ. Рекомендация касалась семей американских дипломатов. Впоследствии посольство США призвало своих граждан выезжать из Украины из-за угрозы российского нападения.

Подобные планы озвучили Австралия, Великобритания и Канада.

В свою очередь, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует проводить эвакуацию дипломатов и их семей из Украины на фоне угрозы российских военных действий.