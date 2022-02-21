Действия Кремля свидетельствуют о том, что Кремль планирует самую большую военную операцию в Европе со времен Второй мировой. За это США и Великобритания введут санкции, которые ранее не обсуждались.

Об этом в интервью заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава британского правительства сказал, что все признаки указывают на то, что этот план РФ в некотором смысле уже начался.

По данным разведки, Россия намерена начать вторжение, которое окружит столицу Украины, сказал Борис Джонсон.

— Я думаю, что для всех нас сейчас жизненно важно осознать, какой катастрофой это обернется для России, — добавил он.

Британский премьер отметил, что Великобритания и США введут против России более жесткие санкции, чем предлагалось ранее, включая прекращение деятельности российских компаний, торгующих в фунтах и долларах — шаг, который, по его словам, ударит очень сильно.

Борис Джонсон добавил, что урок аннексии Крыма Россией в 2014 году заключается в том, что нельзя просто так спускать это с рук Владимиру Путину.

Премьер Британии также заявил, что Россия планирует самую масштабную войну со времен Второй мировой.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия под руководством Владимира Путина продолжит угрожать другим странам, если позволить президенту РФ пойти полномасштабной атакой на Украину.