45-й президент США Дональд Трамп назвал “гениальным” ходом решение президента РФ Владимира Путина признать “независимость” террористических формирований “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил в интервью экс-глава Белого дома, намерение президента России ввести войска на территории оккупированного Донбасса является “замечательным”.

— Я зашел вчера (домой, — Ред.), там был включен телевизор, и я сказал: “Это гениально”… Путин объявляет огромную часть Украины независимой. “О, это замечательно”… Он собирается войти туда и стать миротворцем… Это самые сильные миротворческие силы, которые я видел. Там было больше танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир. Нет, но подумайте об этом, — сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп добавил, что оставайся он президентом США, такого бы не произошло, а также осудил действия своего преемника Джо Байдена.

— Парень, который говорит: “Я объявлю большую часть Украины независимой”. Он использовал слово “независимой”. “И мы выйдем, и мы пойдем туда, и мы поможем сохранить мир”. Надо сказать, что это довольно ловко. И знаете, что ответил Байден? Ответа не последовало… Нет, это очень грустно. Очень грустно, — сказал 45-й президент США.

Дональд Трамп также заявил, что Владимир Путин всегда “хотел в Украину”.

— Знаете ли, он крепкий орешек… Я знал, что он всегда хотел в Украину. Я говорил с ним об этом. Я говорил: “Ты не можешь этого сделать. Ты не сделаешь этого”. Но я видел, что он хочет этого. Мы подробно говорили об этом, — сказал бывший глава Белого дома.

21 февраля президент Российской Федерации признал “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а также получил от Совета Федераций России разрешение об использовании вооруженных сил РФ за границей, то есть – на территории оккупированного Донбасса.

Президент Путин также заявил, что РФ признает территории террористических образований в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

Источник: The Clay Travis and Buck Sexton Show