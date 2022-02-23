Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не считает “миротворческими” войска РФ, которые президент России Владимир Путин приказал ввести на временно оккупированные территории Украины.

– Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, то не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы, – заметил Антониу Гутерреш.

По мнению Гутерреша, в настоящее время мир сталкивается с наибольшим глобальным кризисом мира и безопасности последних лет и тем более за время его пребывания на посту.

– Сейчас имеем дело с тем, чего я искренне надеялся, что не наступит, – констатировал генсек ООН.

Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен увеличением количества нарушений режима прекращения огня через линию столкновения и реальным риском дальнейшей эскалации.

– Скажу четко: решение Российской Федерации признать так называемую “независимость” отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Такая односторонняя мера прямо противоречит принципам Устава Организации Объединенных Наций и не согласуется с так называемой Декларацией дружественных отношений Генеральной Ассамблеи. Это смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности, – отметил генсек ООН.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что принципы Устава ООН – не меню a la carte (обслуживание в ресторане по меню, – Ред.).

– Их нельзя применять избирательно. Государства-члены приняли их все, и они должны применять их все, – добавил генеральный секретарь.

Он отметил, что Организация Объединенных Наций полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

– В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права. Нам нужна сдержанность и ум. Нам сейчас нужна деэскалация. Я призываю всех воздержаться от действий и заявлений, которые бы вывели эту опасную ситуацию за пределы. Настало время вернуться на путь диалога и переговоров, – считает Антониу Гутерреш.

Генсек подчеркнул, что ООН без уступок будет искать мирное решение и прилагать все усилия, чтобы преодолеть кризис без дальнейшего кровопролития.

Напомним, что посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН назвала “глупостью” утверждения Путина о том, что российские войска входят на территорию признанных РФ “ДНР” и “ЛНР” как “миротворцы”.

Президент России Владимир Путин приказал обеспечить Вооруженными силами РФ на этих территориях “функции поддержания мира” 21 февраля после заседания Совбеза страны.

22 февраля Совет федерации РФ в ответ на запрос Владимира Путина разрешил использование российской армии за рубежом.

Источник: ООН