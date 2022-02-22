К признанию Россией так называемых “ЛНР” и “ДНР” сейчас приковано внимание всего мира. Эта тема является центральной полосой иностранных СМИ.

Издания в режиме реального времени собирают всю информацию, которая существует в настоящее время, и анализируют, является ли перемещение российских войск началом вторжения в Украину.

Так, издание CNN со ссылкой на нескольких американских и западных чиновников отмечает, что этот шаг может стать первым залпом для более масштабной военной операции.

СМИ цитируют слова посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН о том, что признание Путиным “ЛДНР” является “попыткой создать повод для дальнейшего вторжения”.

– Утверждение Путина о том, что российские войска входят в эти регионы как “миротворцы”, является ерундой. Мы знаем, кто они на самом деле, – сказала Томас-Гринфилд.

CNN отмечают, что “в своей пылкой речи” 21 февраля Путин раскритиковал растущие опасные связи Киева с Западом, а “в длинных высказываниях об истории СССР и образовании Украинской Социалистической Советской Республики, казалось, поставил под сомнение право Украины на самоопределение”.

– Высокопоставленный чиновник американской администрации сказал, что речь Путина является способом “оправдать войну” перед российским народом и “атакой на саму идею суверенной и независимой Украины” с использованием “ряда ложных заявлений”, направленных на оправдание военных действий, – пишет издание.

The New York Times отмечает, что с отправлением Вооруженных сил Россией и обещанием санкций со стороны Соединенных Штатов украинский конфликт 22 февраля перешел к новой опасной главе, поскольку путь к дипломатическому решению быстро сузился.

Издание отмечает, что украинские лидеры приготовились к возможности напряженной борьбы за защиту своей территории, назвав “мрачным” послание войскам от имени министра обороны Алексея Резникова.

– Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, одолеть страх и уныние, – цитируют слова главы ведомства The New York Times.

СМИ также не оставили без внимания экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Журналисты отмечают: хотя встреча завершилась без каких-либо действий, члены Совета “отправили единое сообщение – Россия не должна начинать войну“.

Центральной новостью The Guardian является сообщение руководителя берлинского бюро издания Филиппа Ольтермана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц не будет сертифицировать газопровод Северный поток-2, поскольку ситуация “кардинально изменилась”.

– Без сертификации Северный поток-2 не может быть введен в эксплуатацию, – цитирует слова Шольца во время пресс-конференции в Берлине издание.

“Выключить трубу”, отмечает The Guardian, канцлер Германии Олаф Шольц решил из-за кризиса в Украине.

ВВС разъясняет своему читателю с помощью инфографики, какую часть Украины Россия “признала независимой”.

А также, ссылаясь на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, отмечает, что “все в Европе должны волноваться”.

– То, что происходит в Украине, – невероятно серьезно. Мы не должны колебаться предпринять какие-либо действия, чтобы удержать президента Путина от подрыва как НАТО, так и Европы, и, что еще важнее, наших ценностей, – цитирует Бена Уоллеса ВВС.

Напомним, что 21 февраля после заседания Совбеза Россия признала “ДНР” и “ЛНР”.

Сразу после этого Российская Федерация объявила о вводе войск на временно оккупированные территории Украины.

22 февраля Госдума поддержала ратификацию “договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с псевдореспубликами “ЛНР” и “ДНР”.

Источник: CNN, The New York Times, The Guardian, ВВС