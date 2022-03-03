Украина могла бы получить статус кандидата на вступление в состав Европейского Союза в ближайшие дни, если будет принято соответствующее политическое решение со стороны ЕС.

Об этом заявил в интервью польскому радио RMF FM заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. По его информации, 10 стран Евросоюза уже поддерживают подобный шаг.

– Украина может стать кандидатом на вступление в Евросоюз уже завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения со стороны ЕС. Эту инициативу поддерживают 10 стран, – отметил Пшидач.

Он добавил, что пока не владеет информацией, согласятся ли Франция и Германия на этом этапе с таким статусом Украины.

– У меня нет информации о том, что Берлин и Париж на этом этапе согласятся на этот статус, но мы их убедим, — заверил Пшидач.

Как известно, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В ЕС уже приняли ее к рассмотрению.

В Словакии выступили с инициативой создать новую специальную процедуру для присоединения Украины к Евросоюзу (как для страны, прошедшей через войну и стремящейся стать частью Европы).

1 марта состоялось заседание Европарламента, на котором рассматривался этот вопрос. На заседании по видеосвязи выступил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина сейчас объединила страны ЕС ценой жизней тысяч своих граждан. Зеленский призвал поддержать евроинтеграционный выбор Украины.

В конце концов депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Евросоюз работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Документ под названием Российская агрессия против Украины поддержали 637 евродепутатов.

Источник: RMF FM