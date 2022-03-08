Федеральная прокуратура Германии в городе Карлсруэ приступила к расследованию военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины.

Как объяснил в интервью немецким СМИ министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, речь идет о “структурном расследовании”, которое открыл генпрокурор при Верховном суде Германии Петер Франк.

Это не расследование в отношении конкретного лица, а процедура обеспечения доказательств. В будущем они могут использоваться для уголовного преследования отдельных лиц.

– Мы соберем и обезопасим все доказательства военных преступлений, – заверил Бушманн.

Он охарактеризовал войну в Украине, “за эскалацию которой отвечает только Путин”, как “серьезное нарушение международного права, которое ничем нельзя оправдать”.

По данным немецких СМИ, федеральная прокуратура располагает конкретной информацией о военных преступлениях, которые уже были совершены в Украине, и что их количество может расти.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на судебные круги, “структурное расследование” применяется для обеспечения различных доказательств, чтобы впоследствии иметь возможность, при необходимости, принимать меры против отдельных преступников.

Расследование будет касаться сообщений об использовании Россией кассетных бомб в Украине, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводу, свалке ядерных отходов и ТЭЦ.

Кроме того, следствие рассмотрит информацию о так называемых “списках целей” российских и чеченских подразделений в Украине.

Ранее обнародовалась информация, что в этих списках есть имена украинских политиков, которых РФ хочет убить. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он является “мишенью номер один” для российских подразделений. Западные СМИ информировали со ссылкой на источники, что на Владимира Зеленского за неделю якобы было совершено по меньшей мере три покушения.

Стоит отметить, что генпрокурор Германии может преследовать военных преступников и виновных в совершении преступлений против человечности во всем мире. Это предусмотрено Международным уголовным кодексом.

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Слушания по военным преступлениям РФ в Гааге

Как известно, 7 марта в Международном суде ООН в Гааге стартовали слушания по иску Украины против России по поводу совершения последней военных преступлений на территории нашего государства.

Киев подал иск согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году. В иске отмечается, что Россия исказила положения Конвенции, пытаясь оправдать вторжение своих войск в Украину.

Украинская делегация призвала суд в Гааге поддержать временные меры против РФ, согласно которым эта страна должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины.

Представители России на заседание Международного суда ООН не явились.

Источник: Deutsche Welle, Der Spiegel, Die Zeit