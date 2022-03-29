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Пентагон ускорит производство ракетных комплексов Stinger и Javelin, которые получает Украина

Юлия Соколова редактор ленты
Пентагон

Министерство обороны США планирует ускорить производство переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin для пополнения своих запасов, постепенно исчерпывающихся из-за отправления этого оружия для помощи Украине.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным журналистов, Украина недавно направила запрос на военную помощь, в котором указала, что хочет каждый день получать из США 500 комплексов Javelin и 500 ракетных комплексов Stinger.

Как отмечает CNN, по состоянию на 7 марта, менее чем через две недели после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, США и другие страны-члены НАТО предоставили нашему государству около 17 тыс. комплексов Javelin и 2 тыс. Stinger. С тех пор размер помощи увеличивался.

16 марта Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $800 млн, включающем 800 комплексов Stinger и 2 тыс. Javelin.

Производственную линию зенитно-ракетных комплексов Stinger ранее останавливали, а затем перезапускали для выполнения заказов на продажу за границу.

Сейчас в Пентагоне рассматривается несколько вариантов увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства этого оружия. Речь идет об увеличении количества рабочих на производственных линиях, производстве новых компонентов для замены устаревших деталей и приобретении дополнительного оборудования для производства.

Сейчас производство серийной партии ракетных комплексов Stinger занимает от 18 до 24 месяцев, в зависимости от размера партии. Производство осуществляется в американском городе Тусон (штат Аризона).

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Пентагон не раскрывает размер запасов этого оружия. Но известно, что они поддерживаются на должном для обороны уровне.

По данным Пентагона, противотанковый ракетный комплекс Javelin находится в режиме полного производства. Однако Минобороны США пытается увеличить производство.

Согласно документам Пентагона, Javelin могут производиться в объеме более 6 тыс. штук в год (по состоянию на 2022 год). Ракетные комплексы производятся в американских городах Орландо и Тусон.

На днях в СМИ появилась информация, что США могут увеличить производство ракетных комплексов Stinger и Javelin. Это позволит Соединенным Штатам пополнить свои запасы после того, как тысячи единиц этого оружия были отправлены в Украину для защиты от вторжения войск РФ.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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