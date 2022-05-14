В субботу, 14 мая, в Киев прибыла с визитом делегация Сената США (верхней палаты американского Конгресса) во главе с лидером республиканцев Митчеллом Макконнеллом. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О деталях встречи и переговоров сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Как отметил Владимир Зеленский, этот визит является мощным сигналом двухпартийной поддержки нашего государства со стороны Конгресса США и американцев. Президент напомнил, что в условиях полномасштабной агрессии РФ Украина борется не только за свою государственность, но и за демократические ценности и свободы.

Во время встречи глава государства упомянул об ужасных преступлениях, которые войска РФ совершают в Украине.

– Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, от которых ужасается весь мир, – пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны, — подчеркнул он.

Президент отметил, что США играют особую роль в усилении санкционного давления на страну-агрессора РФ. Речь идет, в частности, о запрете на импорт российской нефти и приостановке торговли.

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Зеленский добавил, что важным является и усиление давления на банковский сектор РФ. Кроме того, он призвал США официально признать Россию страной-спонсором терроризма (в американском Сенате ранее была зарегистрирована соответствующая резолюция).

– Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что РФ должна быть официально признана государством-спонсором терроризма, – подчеркнул Зеленский.

Еще одной темой переговоров с делегацией США стала важность ленд-лиза, утвержденного Вашингтоном для Украины. В этом контексте Зеленский выразил надежду на то, что Сенат США оперативно одобрит пакет дополнительного финансирования в размере $39,6 млрд.

Этот пакет помощи уже утвердила Палата представителей США (нижняя палата Конгресса). В то же время быстрое голосование в Сенате США заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Санкции и новая помощь: Зеленский в Киеве провел переговоры с делегацией Сената США / 7 фотографий

По итогам сегодняшней встречи с членами Сената заместитель руководителя ОПУ Андрей Сибига сообщил, что решение о почти $40 млрд поддержки ожидается уже на следующей неделе.

– На следующей неделе следует ожидать решения по $40 млрд поддержки. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки. Реализацию программы ленд-лиза. Ко времени также признание РФ страной-спонсором терроризма, — рассказал Сибига.