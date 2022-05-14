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Факты / Украина / Политика

Санкции и новая помощь: Зеленский в Киеве провел переговоры с делегацией Сената США

Юлия Соколова, редактор ленты
Візит сенаторів США

В субботу, 14 мая, в Киев прибыла с визитом делегация Сената США (верхней палаты американского Конгресса) во главе с лидером республиканцев Митчеллом Макконнеллом. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О деталях встречи и переговоров сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Как отметил Владимир Зеленский, этот визит является мощным сигналом двухпартийной поддержки нашего государства со стороны Конгресса США и американцев. Президент напомнил, что в условиях полномасштабной агрессии РФ Украина борется не только за свою государственность, но и за демократические ценности и свободы.

Во время встречи глава государства упомянул об ужасных преступлениях, которые войска РФ совершают в Украине.

– Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, от которых ужасается весь мир, – пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны, — подчеркнул он.

Президент отметил, что США играют особую роль в усилении санкционного давления на страну-агрессора РФ. Речь идет, в частности, о запрете на импорт российской нефти и приостановке торговли.

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Зеленский добавил, что важным является и усиление давления на банковский сектор РФ. Кроме того, он призвал США официально признать Россию страной-спонсором терроризма (в американском Сенате ранее была зарегистрирована соответствующая резолюция).

– Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что РФ должна быть официально признана государством-спонсором терроризма, – подчеркнул Зеленский.

Еще одной темой переговоров с делегацией США стала важность ленд-лиза, утвержденного Вашингтоном для Украины. В этом контексте Зеленский выразил надежду на то, что Сенат США оперативно одобрит пакет дополнительного финансирования в размере $39,6 млрд.

Этот пакет помощи уже утвердила Палата представителей США (нижняя палата Конгресса). В то же время быстрое голосование в Сенате США заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Візит делегації США
Санкции и новая помощь: Зеленский в Киеве провел переговоры с делегацией Сената США / 7 фотографий

По итогам сегодняшней встречи с членами Сената заместитель руководителя ОПУ Андрей Сибига сообщил, что решение о почти $40 млрд поддержки ожидается уже на следующей неделе.

– На следующей неделе следует ожидать решения по $40 млрд поддержки. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки. Реализацию программы ленд-лиза. Ко времени также признание РФ страной-спонсором терроризма, — рассказал Сибига.

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Фото: Офис президента

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