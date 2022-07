В четверг, 7 июля, Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

Как известно, украинцы считают Бориса Джонсона едва ли не самым большим другом и союзником в условиях развязанной РФ полномасштабной войны. Почему именно сейчас премьера Британии отправляют в отставку и как это отразится на дальнейшей поддержке Украины в условиях войны – далее в материале.

Во время своего официального заявления Борис Джонсон отметил, что будет оставаться в должности премьер-министра и лидера Консервативной партии, пока не будет избрано новое руководство.

Джонсон поблагодарил народ Великобритании за возможность быть премьером и сообщил, что ему грустно “оставлять лучшую работу на свете”.

Он подчеркнул, что горд тем, чего достигло его правительство, на долю которого выпали самые сложные времена: речь идет о Brexit, преодолении пандемии коронавируса и противостоянии агрессии РФ.

Джонсон также обратился к народу Украины и заверил, что Великобритания продолжит поддерживать наше государство при любых обстоятельствах.

PM Boris Johnson says the UK will continue to back Ukrainians’ fight for freedom “for as long as it takes”, as he announces his resignation https://t.co/qiq4yHpPpB pic.twitter.com/92FFHQEmVu

Как информирует британское агентство ВВС, менее трех лет тому назад Борис Джонсон привел консерваторов к крупнейшей победе на выборах с 1987 года. А теперь он лишился поддержки своих депутатов и подал в отставку.

Серьезный кризис в правительстве Британии, связанный с доверием к премьеру, развивался в течение нескольких месяцев и достиг апогея на этой неделе.

Журналисты выделяют пять причин, которые привели к этому:

1. Нехватка идей. Как объясняют журналисты BBC, Джонсон добился подавляющего большинства благодаря четкой политике “Довести Brexit до конца”. Но с тех пор, как утверждают его критики, на Даунинг-стрит “не хватало идей”.

К примеру, бывший главный советник Джонсона, а ныне критик Доминик Каммингс обвинял премьера в том, что тот “шатается от одной позиции к другой”. Другие подвергали сомнению философию главы правительства. А депутат от Консервативной партии Джереми Хант в июне обвинил Джонсона в отсутствии “порядочности, компетентности и видения”.

2. Ситуация вокруг Оуэна Патерсона.

В октябре 2021 года комитет Палаты общин (нижней палаты парламента Великобритании) рекомендовал отстранить на 30 дней тогдашнего депутата от Консервативной партии Оуэна Патерсона. Комитет обвинил его в нарушении правила лоббирования для получения выгоды от плативших ему компаний. Но консерваторы во главе с Джонсоном проголосовали за приостановление его отстранения и создали новый комитет, чтобы проверить, как проводились расследования. После скандала Патерсон сам подал в отставку.

3. Рост стоимости жизни и налогов. В этом году в Великобритании резко возросла инфляция – до 9,1%. Многие причины этого не зависели от Джонсона. К примеру, вторжение России в Украину привело к росту цен на нефть и стоимости продуктов питания.

И хотя правительство предприняло некоторые шаги, например, снизив пошлину на топливо на 5 пенсов за литр, оно также продолжило повышение налогов в апреле, чтобы покрыть расходы на здравоохранение и социальную помощь.

4. Участие в вечеринке во время Covid-карантина (так называемый “пати-гейт”, Partygate).

В апреле этого года Джонсон был оштрафован за нарушение правил самоизоляции во время посещения вечеринки в июне 2020 года, посвященной его дню рождения.

Политик извинился за то, что пошел на вечеринку в саду на Даунинг-стрит во время первого карантина. На фоне этого скандала в начале июня 2022 года в британском парламенте попытались объявить Джонсону вотум недоверия. Однако депутаты не смогли этого сделать (не набралось достаточно голосов), и премьер получил вотум доверия еще на год.

5. Дело Криса Пинчера. Последним ударом по Борису Джонсону стал скандал с Крисом Пинчером – членом правительства, обвиняемым в сексуальных домогательствах к мужчинам.

На Пинчера, отвечавшего за дисциплину консерваторов в парламенте, пожаловались двое мужчин. Они заявили, что тот неприлично приставал к ним на вечеринке в закрытом клубе.

Консерваторов возмутил тот факт, что Борис Джонсон назначил Пинчера на высокий пост, вопреки обвинениям в домогательствах и внутреннему расследованию. Сначала на Даунинг-стрит заявляли, что Джонсон не знал о “конкретных обвинениях” в отношении Пинчера. Впоследствии СМИ обнародовали информацию, что премьер таки был осведомлен по этому поводу. После этого на Даунинг-стрит принесли извинения за указанный инцидент.

По данным телеканала Sky News, в общей сложности уволились пять министров и 59 членов правительства.

По информации BBC, Джонсона посетил сэр Грэм Брейди, глава Комитета 1922 года, который объединяет депутатов-консерваторов. Он сообщил премьеру, что тот потерял доверие партии.

Как известно, Борис Джонсон сначала отказался уходить в отставку, даже после массового увольнения с должностей членов правительства, уговаривавших его покинуть кресло. Однако, по сообщениям СМИ, он все же решил это сделать, когда стало понятно, что он потерял доверие своих депутатов, и правительство больше не может функционировать.

Отставку британского премьера уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В интервью американскому телеканалу CNN он назвал Джонсона “настоящим другом Украины”.

Зеленский выразил уверенность, что политика Британии по отношению к Украине в ближайшее время не изменится, несмотря на отставку политика. Президент напомнил, что при премьерстве Джонсона Украина получила значительную помощь от Лондона, в том числе и военную.

На отставку Джонсона также отреагировали в Офисе президента Украины. Заявление обнародовал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.

В видеообращении Подоляк напомнил, что Джонсон сразу стал называть вещи своими именами, предложил изменить принципы глобальной политики и не делать вид, что война в Украине – “какая-то маленькая конфликтная ситуация”.

Как рассказал в эфире общенационального телемарафона политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко, отставка Бориса Джонсона – результат проблем внутри Консервативной партии, а не ситуации вокруг Украины.

Политолог также успокоил украинцев: отставка Бориса Джонсона никак не отразится на дальнейшей поддержке Украины в условиях войны с РФ.

Политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV также отметил, что причиной отставки являются, прежде всего, внутренние факторы. То есть, это не связано с событиями в Украине.

Он уточнил, что отсутствие жестких заявлений со стороны Даунинг-стрит на последний скандал вокруг Криса Пинчера привело к тому, что консерваторы определили деятельность Джонсона как не отвечающую интересам этой политсилы.

Комментируя влияние отставки Джонсона на Украину, Рейтерович подчеркнул, что есть два сценария.

По словам Рейтеровича, второй сценарий состоит в том, что Джонсон уйдет быстрее. Минус такой ситуации – в том, что внутренние политические процессы будут отвлекать внимание Лондона от внешней политики, но не критично.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса на своей Facebook-странице напомнил о скандалах вокруг нынешнего премьера, а также что в Британии сейчас “навысшая инфляция за 40 лет и постоянные протесты и забастовки”. Он объяснил, что именно с этим связана отставка Джонсона, и отнюдь не с войной в Украине.

Фурса заверил, что после отставки Джонсона поддержка Украины “никуда не денется”, поскольку по этому вопросу есть консенсус в британских элитах, который разделяют обе партии.

Как объясняет агентство BBC, согласно процедуре, как только лидер консерваторов уходит в отставку, начинаются выборы нового главы партии. Кандидатам нужна поддержка восьми депутатов-консерваторов, чтобы баллотироваться.

После того, как все кандидаты объявят о баллотировании (если их больше двух), депутаты-консерваторы проведут серию голосований, пока не останутся только два кандидата.

В первом туре кандидаты должны набрать 5% голосов, чтобы остаться в избирательном процессе, во втором туре – 10%, а в следующих турах выбывает кандидат, набравший наименьшее количество голосов. Когда останутся два кандидата, все члены Консервативной партии по всей стране, а не только депутаты, проголосуют за победителя.

Победитель выборов станет лидером Консервативной партии, которая имеет наибольшее количество депутатов в парламенте (то есть является правящей партией). Тогда королева Елизавета II попросит лидера консерваторов сформировать новое правительство.

Как свидетельствует последний опрос британской компании YouGov, нынешний глава Минобороны Британии Бен Уоллес является фаворитом среди консерваторов на должность следующего лидера партии.

Он опережает всех основных претендентов с большим отрывом, в частности, министра иностранных дел Лиз Трасс, экс-канцлера Риши Сунака и других политиков. В опросе YouGov приняли участие 716 членов Консервативной партии.

…when you compare individual candidates against one another in head to head contests (as happens in the final stage of a Conservative leader election) a clear winner emerges among Conservative members: Ben Wallace (2/3)https://t.co/s76Vy5j93R pic.twitter.com/s0T5hatcOM

— YouGov (@YouGov) July 7, 2022