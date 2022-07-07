Июль, 07 в 17:59

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

Как известно, украинцы считают Бориса Джонсона едва ли не самым большим другом и союзником в условиях развязанной РФ полномасштабной войны. Почему именно сейчас премьера Британии отправляют в отставку и как это отразится на дальнейшей поддержке Украины в условиях войны – далее в материале.

Что Джонсон заявил во время брифинга

Во время своего официального заявления Борис Джонсон отметил, что будет оставаться в должности премьер-министра и лидера Консервативной партии, пока не будет избрано новое руководство.

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– Я договорился о том, что процесс выбора этого нового лидера должен начаться уже сейчас, а расписание будет объявлено на следующей неделе. И сегодня я назначил правительство, которое будет работать, как и я, пока не будет избран новый лидер, — подчеркнул политик.

Джонсон поблагодарил народ Великобритании за возможность быть премьером и сообщил, что ему грустно “оставлять лучшую работу на свете”.

Он подчеркнул, что горд тем, чего достигло его правительство, на долю которого выпали самые сложные времена: речь идет о Brexit, преодолении пандемии коронавируса и противостоянии агрессии РФ.

Джонсон также обратился к народу Украины и заверил, что Великобритания продолжит поддерживать наше государство при любых обстоятельствах.

– Мы продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как потребуется, — отметил он.

PM Boris Johnson says the UK will continue to back Ukrainians’ fight for freedom “for as long as it takes”, as he announces his resignationhttps://t.co/qiq4yHpPpB pic.twitter.com/92FFHQEmVu — BBC News (UK) (@BBCNews) July 7, 2022

Что предшествовало отставке Джонсона

Как информирует британское агентство ВВС, менее трех лет тому назад Борис Джонсон привел консерваторов к крупнейшей победе на выборах с 1987 года. А теперь он лишился поддержки своих депутатов и подал в отставку.

Серьезный кризис в правительстве Британии, связанный с доверием к премьеру, развивался в течение нескольких месяцев и достиг апогея на этой неделе.

Журналисты выделяют пять причин, которые привели к этому:

1. Нехватка идей. Как объясняют журналисты BBC, Джонсон добился подавляющего большинства благодаря четкой политике “Довести Brexit до конца”. Но с тех пор, как утверждают его критики, на Даунинг-стрит “не хватало идей”.

К примеру, бывший главный советник Джонсона, а ныне критик Доминик Каммингс обвинял премьера в том, что тот “шатается от одной позиции к другой”. Другие подвергали сомнению философию главы правительства. А депутат от Консервативной партии Джереми Хант в июне обвинил Джонсона в отсутствии “порядочности, компетентности и видения”.

2. Ситуация вокруг Оуэна Патерсона.

В октябре 2021 года комитет Палаты общин (нижней палаты парламента Великобритании) рекомендовал отстранить на 30 дней тогдашнего депутата от Консервативной партии Оуэна Патерсона. Комитет обвинил его в нарушении правила лоббирования для получения выгоды от плативших ему компаний. Но консерваторы во главе с Джонсоном проголосовали за приостановление его отстранения и создали новый комитет, чтобы проверить, как проводились расследования. После скандала Патерсон сам подал в отставку.

3. Рост стоимости жизни и налогов. В этом году в Великобритании резко возросла инфляция – до 9,1%. Многие причины этого не зависели от Джонсона. К примеру, вторжение России в Украину привело к росту цен на нефть и стоимости продуктов питания.

И хотя правительство предприняло некоторые шаги, например, снизив пошлину на топливо на 5 пенсов за литр, оно также продолжило повышение налогов в апреле, чтобы покрыть расходы на здравоохранение и социальную помощь.

4. Участие в вечеринке во время Covid-карантина (так называемый “пати-гейт”, Partygate).

В апреле этого года Джонсон был оштрафован за нарушение правил самоизоляции во время посещения вечеринки в июне 2020 года, посвященной его дню рождения.

Политик извинился за то, что пошел на вечеринку в саду на Даунинг-стрит во время первого карантина. На фоне этого скандала в начале июня 2022 года в британском парламенте попытались объявить Джонсону вотум недоверия. Однако депутаты не смогли этого сделать (не набралось достаточно голосов), и премьер получил вотум доверия еще на год.

5. Дело Криса Пинчера. Последним ударом по Борису Джонсону стал скандал с Крисом Пинчером – членом правительства, обвиняемым в сексуальных домогательствах к мужчинам.

На Пинчера, отвечавшего за дисциплину консерваторов в парламенте, пожаловались двое мужчин. Они заявили, что тот неприлично приставал к ним на вечеринке в закрытом клубе.

Консерваторов возмутил тот факт, что Борис Джонсон назначил Пинчера на высокий пост, вопреки обвинениям в домогательствах и внутреннему расследованию. Сначала на Даунинг-стрит заявляли, что Джонсон не знал о “конкретных обвинениях” в отношении Пинчера. Впоследствии СМИ обнародовали информацию, что премьер таки был осведомлен по этому поводу. После этого на Даунинг-стрит принесли извинения за указанный инцидент.

Отставке Джонсона предшествовало беспрецедентное давление со стороны членов его правительства. В последние дни свои должности покинули более 50 членов правительства, включая некоторых ближайших соратников премьера. Среди них – канцлер Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

По данным телеканала Sky News, в общей сложности уволились пять министров и 59 членов правительства.

По информации BBC, Джонсона посетил сэр Грэм Брейди, глава Комитета 1922 года, который объединяет депутатов-консерваторов. Он сообщил премьеру, что тот потерял доверие партии.

Как известно, Борис Джонсон сначала отказался уходить в отставку, даже после массового увольнения с должностей членов правительства, уговаривавших его покинуть кресло. Однако, по сообщениям СМИ, он все же решил это сделать, когда стало понятно, что он потерял доверие своих депутатов, и правительство больше не может функционировать.

Реакция официального Киева

Отставку британского премьера уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В интервью американскому телеканалу CNN он назвал Джонсона “настоящим другом Украины”.

Зеленский выразил уверенность, что политика Британии по отношению к Украине в ближайшее время не изменится, несмотря на отставку политика. Президент напомнил, что при премьерстве Джонсона Украина получила значительную помощь от Лондона, в том числе и военную.

На отставку Джонсона также отреагировали в Офисе президента Украины. Заявление обнародовал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.

– Быть лидером – это называть российское зло злом и брать ответственность в наиболее кризисные времена. Быть лидером — это первым приехать в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Благодарю Бориса Джонсона за то, что понимает угрозу российского монстра и всегда на передовой поддержки Украины, — написал он в своем Twitter.

В видеообращении Подоляк напомнил, что Джонсон сразу стал называть вещи своими именами, предложил изменить принципы глобальной политики и не делать вид, что война в Украине – “какая-то маленькая конфликтная ситуация”.

– И сегодня у нас есть все, что нужно для эффективной обороны страны: и оружие, и партнерство, и коалиция. Именно благодаря господину Джонсону мы понимаем, что победа – действительно символ будущего в Украине, — сообщил Подоляк.

Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України. pic.twitter.com/1opeCavijf — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022

Как отставка Джонсона повлияет на поддержку Украины – мнения экспертов

Как рассказал в эфире общенационального телемарафона политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко, отставка Бориса Джонсона – результат проблем внутри Консервативной партии, а не ситуации вокруг Украины.

– Это не первый и не последний британский премьер, в том числе и лидер консерваторов, который уходит в отставку в результате внутрипартийных проблем. Напомню, что такие проблемы были в свое время и у Уинстона Черчилля, и у Маргарет Тэтчер… Поэтому здесь Джонсон не первый. Подчеркиваю: причины не связаны с Украиной или войной РФ против Украины. Это именно кризисные тенденции внутри Консервативной партии, обострение внутрипартийной борьбы, – отметил Фесенко.

Политолог также успокоил украинцев: отставка Бориса Джонсона никак не отразится на дальнейшей поддержке Украины в условиях войны с РФ.

– Политика Великобритании в отношении Украины и войны России против Украины не изменится. Поддержка будет и дальше, потому что это отвечает национальным интересам Великобритании. И это консенсусная позиция и британских элит, и ведущих британских государственных институций. Может измениться стилистика, не будет такой эмоциональной окраски, которая была связана с Борисом Джонсоном. Политики рано или поздно уходят с должностей. Но нам не стоит слишком персонифицировать политику Британии, она все же определяется не одним человеком, а коллективно и институционально. И в этом смысле я не ожидаю никаких кардинальных изменений в поддержке Украины, — подчеркнул Фесенко.

Политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV также отметил, что причиной отставки являются, прежде всего, внутренние факторы. То есть, это не связано с событиями в Украине.

– Для британцев крайне важно, чтобы деятельность кабинета министров отвечала определенным принципам. А поскольку там возникла проблема – мы же помним все старые истории с ковидными вечеринками и так далее – поскольку на них не были предоставлены необходимые ответы, вопросы к правительству и его руководителю сохранились, — объяснил Рейтерович.

Он уточнил, что отсутствие жестких заявлений со стороны Даунинг-стрит на последний скандал вокруг Криса Пинчера привело к тому, что консерваторы определили деятельность Джонсона как не отвечающую интересам этой политсилы.

Комментируя влияние отставки Джонсона на Украину, Рейтерович подчеркнул, что есть два сценария.

– Первый сценарий, пожалуй, оптимальный по состоянию на сегодняшний день: что Джонсон остается на должности до октября как минимум, и они занимаются выборами нового лидера Консервативной партии, затем выбирают нового премьера, переформатируют правительство и так далее. Если Джонсон останется в таком формате, у него будут развязаны руки с точки зрения проведения мероприятий во внешней сфере. И здесь поддержка Украины может значительно усилиться, поскольку Джонсон может использовать этот фактор для поддержки своей дальнейшей политической карьеры, — объяснил политолог.

По словам Рейтеровича, второй сценарий состоит в том, что Джонсон уйдет быстрее. Минус такой ситуации – в том, что внутренние политические процессы будут отвлекать внимание Лондона от внешней политики, но не критично.

– Но глобальная политика по Украине и войне с РФ не изменится. Потому что существует внутренний консенсус, что России следует противодействовать жестко. И Британия должна вернуть себе то положение, которое она занимала прежде, играла роль глобальной силы. Поэтому кто бы там ни пришел вместо Джонсона, по крайней мере, сначала они будут сохранять и тональность, и масштабы той поддержки, которую получает Украина, — подчеркнул эксперт.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса на своей Facebook-странице напомнил о скандалах вокруг нынешнего премьера, а также что в Британии сейчас “навысшая инфляция за 40 лет и постоянные протесты и забастовки”. Он объяснил, что именно с этим связана отставка Джонсона, и отнюдь не с войной в Украине.

– Хотя в последнем, в инфляции Борис мало чем может быть виноват. Но проблемы в экономике во многом связаны с Brexit, а здесь его вина очевидна. Да, в демократических странах этого может быть достаточно для отставки премьер-министра. И его отставку может инициировать партия этого премьер-министра, понимая, что непопулярный лидер тянет рейтинг ко дну, — рассказал эксперт.

Фурса заверил, что после отставки Джонсона поддержка Украины “никуда не денется”, поскольку по этому вопросу есть консенсус в британских элитах, который разделяют обе партии.

– И поддержка никуда не денется с отставкой Бориса Джонсона. Более того, именно благодаря Украине Борис пытался сберечь свое кресло. Как только зимой перед Джонсоном замаячила перспектива отставки, он начал разводить невиданную активность на украинском направлении… В моменте интересы Украины и Джонсона совпали. Но самое важное, что совпадают интересы Британии и Украины. И потому любой новый премьер-министр будет проводить политику поддержки Украины, — утверждает Фурса.

Отставка Джонсона – что дальше и возможный преемник

Как объясняет агентство BBC, согласно процедуре, как только лидер консерваторов уходит в отставку, начинаются выборы нового главы партии. Кандидатам нужна поддержка восьми депутатов-консерваторов, чтобы баллотироваться.

После того, как все кандидаты объявят о баллотировании (если их больше двух), депутаты-консерваторы проведут серию голосований, пока не останутся только два кандидата.

В первом туре кандидаты должны набрать 5% голосов, чтобы остаться в избирательном процессе, во втором туре – 10%, а в следующих турах выбывает кандидат, набравший наименьшее количество голосов. Когда останутся два кандидата, все члены Консервативной партии по всей стране, а не только депутаты, проголосуют за победителя.

Сроки проведения каждого тура определяются Комитетом 1922 года, который может изменить правила проведения конкурса. У этого комитета большая власть в Консервативной партии. Он, в частности, управляет процессом отбора новых лидеров. И если депутаты хотят избавиться от нынешнего лидера, то Комитет 1922 года собирает голоса для этого.

Победитель выборов станет лидером Консервативной партии, которая имеет наибольшее количество депутатов в парламенте (то есть является правящей партией). Тогда королева Елизавета II попросит лидера консерваторов сформировать новое правительство.

Как свидетельствует последний опрос британской компании YouGov, нынешний глава Минобороны Британии Бен Уоллес является фаворитом среди консерваторов на должность следующего лидера партии.

Он опережает всех основных претендентов с большим отрывом, в частности, министра иностранных дел Лиз Трасс, экс-канцлера Риши Сунака и других политиков. В опросе YouGov приняли участие 716 членов Консервативной партии.

…when you compare individual candidates against one another in head to head contests (as happens in the final stage of a Conservative leader election) a clear winner emerges among Conservative members: Ben Wallace (2/3)https://t.co/s76Vy5j93R pic.twitter.com/s0T5hatcOM — YouGov (@YouGov) July 7, 2022

В то же время агентство BBC информирует, что явного преемника сейчас нет, однако есть несколько потенциальных кандидатов. К примеру, бывшие министры Джереми Хант и Саджид Джавид ранее уже баллотировались на пост лидера и могут сделать это снова.

Среди других возможных кандидатов агентство называет бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, министра обороны Бена Уоллеса, главу МИД Лиз Трасс, экс-канцлера Риши Сунака и других политиков.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV отметил: преемника будет определять сложный баланс сил и интересов в руководстве Консервативной партии и парламентской фракции.

– У нас привыкли, что партии лидерские, все решает лидер. А Консервативная партия – это институт, имеющий уже несколько веков истории. И там всегда сложная борьба разных групповых интересов. И Борис Джонсон стал премьер-министром в результате этой борьбы. Он только возглавляет одну из групп внутри партии. Проблема с его отставкой возникла не из-за Украины или РФ, а из-за того, что было немало скандалов, внутренних проблем, падение рейтинга. И в конце концов, мне кажется, что Джонсон потерял контроль над внутрипартийной ситуацией, — рассказал Фесенко.

Политолог подтвердил, что сейчас называют кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на должность нового лидера, но может возникнуть и другая кандидатура.

– Все последние лидеры Консервативной партии, которые становились премьерами, – во время внутрипартийных выборов никогда не было очевидного фаворита. И Борис Джонсон был одним из фаворитов, но не очевидным. Думаю, что и сейчас заранее определенного фаворита нет, но называют министра обороны. И это косвенно свидетельствует о том, что никаких существенных изменений в политике правительства, а Консервативная партия является правящей в Великобритании, не произойдет. Политика Британии по Украине, войне РФ против Украины останется неизменной, — подчеркнул Фесенко.

Как долго Джонсон будет оставаться у власти

Борис Джонсон намерен оставаться премьер-министром до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

Джонсон на брифинге уточнил, что график выборов лидера консерваторов будет объявлен на следующей неделе (как уже отмечалось, его определит Комитет 1922 года). По данным BBC, это может произойти уже в понедельник, а к началу осени может быть избран новый лидер.

Хотя некоторые депутаты-консерваторы настаивают на том, чтобы Борис Джонсон ушел быстрее. А лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что если Джонсона не отстранят немедленно, он объявит вотум недоверия. За такую процедуру смогут проголосовать все депутаты парламента, а не только консерваторы.

Однако результат все же будет зависеть от голосования депутатов-консерваторов, имеющих большинство, против собственного правительства. По мнению журналистов ВВС, этот сценарий маловероятен.

Пока Борис Джонсон официально не покинет пост премьер-министра, у него теоретически останутся те же полномочия. Он по-прежнему будет представлять Великобританию за границей и может продолжать публично назначать или менять свою команду министров.