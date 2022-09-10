Смерть Елизаветы II: Британия готовится к коронации Карла III (онлайн)
Умерла Елизавета II – королева Великобритании, сообщили в Букингемском дворце. Она ушла из жизни в замке Балмор в Шотландии.
Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.
Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета стала королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.
У дворцов и храмов в Британии люди оставляют цветы в память о королеве.
Чарльз, который сразу стал новым монархом, обратился к нации. Он сказал, что смерть его матери была моментом величайшей печали для него и всех членов его семьи.
Глава британского правительства Лиз Трасс назвала королеву Елизавету II “скалой, на которой построена современная Великобритания”.
Впервые в истории церемонию провозглашения нового короля Великобритании покажут по телевидению.
Церемония в лондонском Сент-Джеймском дворце начнется 10 сентября в 10:00 (в 12:00 по Киеву).
В 11:00 (в 13:00 по Киеву), сразу после заседания Совета по престолонаследию, король гербовой подвязки с балкона дворца зачитает Основную прокламацию, которая объявляет Карла III главой государства.