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Юля Захарченко |
Смерть Елизаветы II: Британия готовится к коронации Карла III (онлайн)

Смерть Елизаветы II: Британия готовится к коронации Карла III (онлайн)

Умерла Елизавета II – королева Великобритании, сообщили в Букингемском дворце. Она ушла из жизни в замке Балмор в Шотландии.

Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.

Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета стала королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.

У дворцов и храмов в Британии люди оставляют цветы в память о королеве.

Чарльз, который сразу стал новым монархом, обратился к нации. Он сказал, что смерть его матери была моментом величайшей печали для него и всех членов его семьи.

Глава британского правительства Лиз Трасс назвала королеву Елизавету II “скалой, на которой построена современная Великобритания”.

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08:52 - 10 сентября

Впервые в истории церемонию провозглашения нового короля Великобритании покажут по телевидению.

Церемония в лондонском Сент-Джеймском дворце начнется 10 сентября в 10:00 (в 12:00 по Киеву).

В 11:00 (в 13:00 по Киеву), сразу после заседания Совета по престолонаследию, король гербовой подвязки с балкона дворца зачитает Основную прокламацию, которая объявляет Карла III главой государства.

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09:18 - 10 сентября

После того, как 10 сентября в 11:00 (в 13:00 по Киеву) король гербовой подвязки с балкона Сент-Джеймского дворца зачитает Основную прокламацию, согласно которой Карла III объявят главой государства, аналогичный документ зачитают на Королевской бирже в лондонском Сити.

Спустя сутки, 11 сентября в 12:00, прокламация прозвучит в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

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09:12 - 10 сентября

Прощание с королевой Великобритании Елизаветой II продлится до 18 сентября.

Согласно традиции, Елизавету похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, в Виндзорском замке.

Туда же перенесут и останки ее мужа Филиппа.

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08:52 - 10 сентября

Впервые в истории церемонию провозглашения нового короля Великобритании покажут по телевидению.

Церемония в лондонском Сент-Джеймском дворце начнется 10 сентября в 10:00 (в 12:00 по Киеву).

В 11:00 (в 13:00 по Киеву), сразу после заседания Совета по престолонаследию, король гербовой подвязки с балкона дворца зачитает Основную прокламацию, которая объявляет Карла III главой государства.

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20:50 - 09 сентября

Карл III отдал честь своей покойной матери королеве Елизавете II. Он отметил, что королева была “вдохновением” и примером для него и его семьи.

– В течение всей своей жизни Ее Величество Королева – моя любимая мать – была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи, и мы в большом долге перед ней, – сказал он.

Карл III пообещал поддерживать “конституционные принципы, лежащие в основе нации”, как это делала Елизавета.

В то же время, король уверен, что его жизнь изменится, когда он приступит к своим новым обязанностям монарха.

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20:48 - 09 сентября

Карл III отметил, что с любовью относится к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые переехали в США.

– Я выражаю свою любовь к принцу Гарри и Меган, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей, – сказал он.

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20:20 - 09 сентября

Принц Уильям станет новым принцем Уэльским. Об этом заявил король Карл III в своем первом обращении к нации.

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20:00 - 09 сентября

Фотограф PA Джейн Барлоу, сделавшая последние публичные снимки покойной королевы Елизаветы II, рассказала, какой ей показалась королева и о ее поведении. Она призналась, что они немного говорили о погоде.

королева Єлизавета II останнє фото

Фото: Getty Images

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18:37 - 09 сентября

Король провел свою первую личную аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс в Букингемском дворце.

Трасс, назначенная покойной королевой во вторник, провела примерно полчаса с королем Карлом III.

Позже премьер-министр примет участие в панихиде королевы Елизаветы II в соборе Святого Павла в Лондоне.

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18:34 - 09 сентября

Сегодня в Лондоне во время службы в соборе святого Павла будут петь Боже, храни короля (God Save the King).

Первое официальное исполнение песни Боже, береги короля прозвучит в конце вечерней панихиды за королевой.

Текст национального гимна изменится с Queen на King и her victorious на him victorious.

Ранее толпа возле Букингемского дворце пела версию принцу Чарльзу, когда он приветствовал людей, собравшихся на улице.

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17:46 - 09 сентября

Королевский стандарт снова развивается над Букингемским дворцом после того, как король Карл III впервые вошел в здание как монарх.

Флаг вывешивается, когда суверен находится в резиденции в одном из королевских дворцов, и никогда не приспускается даже после смерти королевы, поскольку на троне всегда есть суверен.

Перед тем, как новый король доехал до Букингемского дворца, он был приспущен.

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