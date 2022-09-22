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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака и правительство Украины за освобождение из российского плена двух граждан США.

– Мы благодарим Владимира Зеленского, Андрея Ермака и украинское правительство за включение двух граждан США в объявленный сегодня обмен пленными, – написал в Twitter Джейк Салливан.

We thank @ZelenskyyUa, @AndriyYermak and the Ukrainian government for including 2 U.S. citizens in the prisoner exchange announced today. We thank the Crown Prince and Government of Saudi Arabia for facilitating. We look forward to our citizens being reunited with their families. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 21, 2022 Сейчас смотрят

Кроме того, в Соединенных Штатах поблагодарили за содействие в обмене наследному принцу и правительству Саудовской Аравии.

– Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями, – добавил советник президента США.

Напомним, что Украина вернула из российского плена 215 военных.

Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ, морские пехотинцы, а также 10 иностранцев, которые встали на защиту Украины.

Среди них – пять граждан Великобритании, двое граждан США, один гражданин Марокко, один – Швеции и еще один – Хорватии.

Как отметил Владимир Зеленский во время ночного обращения, всем иностранцам враг назначил приговор – либо долгий срок заключения, либо смертную казнь.

Освобождением из плена 22 сентября всем им спасена жизнь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Jake Sullivan