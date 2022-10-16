Китай должен дать РФ сигнал о неиспользовании ядерного оружия — Белый дом

Октябрь, 16 в 18:20

Китай должен послать правительству России четкий сигнал, что они не должны рассматривать применение ядерного оружия против Украины.

Об этом телеканалу CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Странам, в частности Китая, следует послать сигнал России о том, что Москва не должна рассматривать возможность использования ядерного оружия в войне против Украины, — заявил Салливан.

Ранее в НАТО заявили, что если российский диктатор Владимир Путин использует ядерное оружие, нарушит принципы сдерживания. Там предположили, что если это случится, это изменит ход войны, а США и НАТО вмешаются милитарно.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ядерные удары России будут означать пересечение “очень важной красной линии”.

Британская The Guardian пишет, что западные чиновники тайно занимаются “предусмотрительной планировкой”, чтобы предотвратить хаос и панику в своих странах в случае, если Россия применит ядерную бомбу в Украине или где-то рядом.