Ноябрь, 07 в 16:55

Европейский Союз будет принимать меры против Ирана за поставки РФ любых видов вооружения: будь то дроны или баллистические ракеты. Страна-агрессор применяет иранское оружие в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Брюсселе представитель Европейской внешней дипломатической службы Питер Стано.

Он напомнил, что в октябре Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за атак иранских дронов-камикадзе на инфраструктурные объекты в Украине, в том числе энергетические. Брюссель принял решение после получения достаточных доказательств поставок дронов России.

Сейчас смотрят

Отвечая на вопрос, отреагирует ли ЕС так же, если Тегеран передаст Москве баллистические ракеты, Стано отметил, что Брюссель осуждает поставки любого вооружения, которое может быть использовано в агрессивной войне против Украины.

– Осуждение и неприемлемость поставок оборудования, используемого в агрессии РФ против Украины, касается всех поставок. Какое бы военное оборудование ни поставлялось в Россию, это неприемлемо, и будут последствия, если страны-члены найдут этому достаточно доказательств. Это касается и дронов, и инструкторов…, но и всех других поставок вооружения, которое используется в этой незаконной агрессии, — подчеркнул Питер Стано.

Он добавил, что поставки оружия в РФ противоречат международному праву и поддерживают полномасштабную агрессию. Стано заверил, что “необходимые последствия будут”.

В этом контексте он напомнил о недавнем заявлении Большой семерки (G7) с осуждением подобных поставок.

– Мы будем продолжать применять экономическую цену для РФ и других стран, отдельных лиц и компаний, оказывающих военную поддержку российской военной агрессии, вроде поставок Ираном дронов для России. Евросоюз и государства G7 отслеживают это очень внимательно и готовы действовать, если будут поступать доказательства, что Иран продолжает поставки этого оружия в РФ, — заверил Стано.

Как известно, Иран поставляет России дроны-камикадзе, в том числе Shahed-136. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в целом были заключены контракты на поставку от 1,5 тыс. до 2,4 тыс. беспилотников. Россия уже почти использовала первую партию иранских дронов (около 300 единиц).

Тегеран также может передать РФ баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. Как отмечал руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия может применить их против нашей страны в ноябре.