Ноябрь, 22 в 17:32

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что его страна должна быть готова к эскалации ситуации в Украине.

Такое заявление он сделал, выступая на конференции в Берлине, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

– Учитывая развитие войны, очевидные и растущие неудачи России… мы должны быть готовы к эскалации, — подчеркнул Шольц.

Он уточнил, что эскалация может включать в себя дальнейшее разрушение украинской инфраструктуры.

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Комментируя свой недавний визит в Китай и переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем, Шольц отметил, что эта поездка стоила того, чтобы изложить общую позицию двух стран против использования ядерного оружия. Лидеры Германии и КНР тогда назвали ядерные угрозы РФ безответственными и чрезвычайно опасными.

Известно, что канцлер Германии также призвал лидера Китая убедить РФ прекратить войну против Украины. В то же время Си Цзиньпин пока не озвучивал подобных призывов.

Шольц также сообщил, что Германия сделала выводы из войны в Украине и теперь наращивает оборонный потенциал собственных вооруженных сил. Был создан оборонный фонд в размере €100 млрд.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом вывести войска РФ со всей территории Украины и закончить войну.