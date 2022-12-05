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Белый дом и Конгресс работают над признанием России страной — спонсором терроризма — Блинкен

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом работает совместно с Конгрессом над тем, чтобы признать Россию государством — спонсором терроризма, и обойти возможные негативные последствия этого.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Блинкен, отвечая на вопрос журналиста, напомнил, что Путин пытался и сейчас все еще хочет стереть Украину с карты, стереть идентичность страны, и присоединить ее к России — но это не удалось.

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Затем Путин решить захватить земли на востоке и юге Украины — это не удалось, потому что ВСУ оттесняют оккупантов и возвращают свою территорию.

Теперь Путин пытается превратить зиму в оружие, нанося удары по энергетической инфраструктуре, чтобы украинцы остались без света и отопления.

— Это действительно варварство. Мы оказываем очень сильную поддержку Украине. Хотим быть уверены, что ВСУ получают необходимую им противоракетную оборону, работаем над тем, чтобы предоставить им различные элементы энергетической инфраструктуры, — отметил Блинкен.

Он также напомнил, что США вместе с десятками стран-партнерами ввели беспрецедентные санкции против России, беспрецедентный экспортный контроль.

— Я только что вернулся с совещаний в НАТО. Солидарность между партнерами по НАТО, партнерами по G7 очень сильна и решительна. Поэтому мы постоянно ищем различные меры, чтобы усилить давление на РФ. Прямо сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое помогло бы нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса государства — спонсора терроризма, — заявил Энтони Блинкен.

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