Декабрь, 05 в 7:14

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом работает совместно с Конгрессом над тем, чтобы признать Россию государством — спонсором терроризма, и обойти возможные негативные последствия этого.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Блинкен, отвечая на вопрос журналиста, напомнил, что Путин пытался и сейчас все еще хочет стереть Украину с карты, стереть идентичность страны, и присоединить ее к России — но это не удалось.

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Затем Путин решить захватить земли на востоке и юге Украины — это не удалось, потому что ВСУ оттесняют оккупантов и возвращают свою территорию.

Теперь Путин пытается превратить зиму в оружие, нанося удары по энергетической инфраструктуре, чтобы украинцы остались без света и отопления.

— Это действительно варварство. Мы оказываем очень сильную поддержку Украине. Хотим быть уверены, что ВСУ получают необходимую им противоракетную оборону, работаем над тем, чтобы предоставить им различные элементы энергетической инфраструктуры, — отметил Блинкен.

Он также напомнил, что США вместе с десятками стран-партнерами ввели беспрецедентные санкции против России, беспрецедентный экспортный контроль.